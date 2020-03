Vi måste varva det hemska med trivialiteter

Publicerad: 14 mars 2020 kl. 14.39

Foto: JEFF NEUMANN / SHOWTIME Damian Lewis och Malin Åkerman i ”Billions”.

NEW YORK. Öh, ja, att försöka skriva en nöjeskrönika just nu, från New York, känns ju ungefär som att dra ett osmakligt skämt på en begravning.

Men låt oss åtminstone försöka finna något slags lindring i att Netflix finns.

Det är bara två veckor sedan jag senast skrev en krönika av den här sorten, men det känns som det var ett annat århundrade – ett under vilket det gick att hetsa upp sig över nya Willie Nelson-singlar.

På de fjorton dagar som gått sedan dess… Well, ni vet ju. Hela världen är ställd på ända och ingenting, allra minst New York, går att känna igen längre. Staden som aldrig sover har stängt och vi som bor här sitter, praktiskt taget allihop, och hukar i våra lägenheter och hus.

Så lär det bli ett bra tag och det är bra för absolut ingen – utom Netflix och andra som streamar filmer och tv-serier.

De kommer få siffror som inte ens går att förstå, för, tja, vad ska vi göra annat än ligga i våra sängar och soffor med laptops och telefoner och glo?

Några tips kan väl därmed vara på sin plats.

På just Netflix har gamla katastroffilmen ”Outbreak” inte helt oväntat fått ett enormt uppsving senaste dagarna, men slikt rekommenderas inte. Jag gjorde själv ett försök att se ”I am Legend” nyligen och det gjorde bara saken värre; jag känner mig redan som Will Smith bland vilda lejon på Times Square så det räcker.

När det finns tid att reprisera gamla favoriter, och bli påmind om varför de en gång blev just favoriter, är bortglömda saker som Lawrence Kasdans ”Grand Canyon”, med Steve Martin i sitt livs roll, Cameron Crowes ”Jerry Maguire”, Robert Altmans ”Short Cuts”, Norman Jewisons ”Mångalen” – Chers allra största stund! – och John Hughes obetalbara ”Trains, Planes & Automobiles” bättre tips.

På samma sätt finns det, hos alla streaming-tjänster, nu ett gyllene tillfälle att binge-titta på gamla tv-serier – vars storhet du glömt. ”Billions” drog jag till exempel i ett svep, från första säsongen och framåt, för någon vecka sedan och satan vad bra Paul Giamatti är. För att inte tala om Maggie Siff. Andra förslag är ”Larry Sanders Show”, ”Friday Night Lights”, alla säsonger av ”Narcos” och varför inte gamla ”The Shield”.

Trivialiteter i en svår tid?

Ja, absolut – och det är exakt sådana vi behöver varva de hemska nyheterna med om vi inte ska bli helt tokiga.

ORSAKER TILL EXTAS

▪ CNN (tv-kanal)

– Omistlig dygnet-runt-vän såna här gånger.

▪ Willie Nelson – ”Our Song” (Singel)

– Han har hunnit släppa en till fin låt sedan senast.

▪ Tom Wolfe – ”Back To Blood” (Roman)

– Ja, man ska ju läsa också. Här är en underskattad fresk.

avPer Bjurman

