På spåret + FÖLJ

Augustifamiljen: Rätt låga när vi fick sparken från ”På spåret”

Kapellmästaren Stefan Sporsén om tunga beskedet

avJan-Olov Andersson

12 oktober 2019 14:30

”På spåret”-orkestern Augustifamiljen släpper ett album med låtar från programmet. Och ger konserter.

Men i tv:s populära frågelek får de inte längre vara med.

– Vi fick sparken. Och alla i bandet blev rätt låga av det beskedet, säger kapellmästaren Stefan Sporsén, 54.

Tv-tittarna känner Stefan Sporsén som han som bredbent står och blåser i sin trumpet redan i vinjetten.

Under tio år har han och de andra i Augustifamiljen kompat de gästartister som sjungit de två låtar som ingått i frågeleken i varje program. Totalt blev det tio säsonger, 131 program, 266 nummer, drygt 110 artister. Nu har bandet släppt ett album med några av de bästa inspelningarna, med bland annat Sarah Klang, Jose González, Peter Jöback, Amanda Jenssen, Björn Dixgård och Lisa Nilsson vid sångmikrofonen.

”Fått klippa lite hänsynslöst”

– Tankarna har funnits länge. Många har frågat varför vi inte gjort en skiva eller lagt ut låtarna på Spotify. Nu har vi äntligen fått till det. Det är nog några låtar till vi hade velat ha med, men det har kanske inte passat den artisten just nu eller så har det varit krångligt att lösa med rättigheter och licenser.









1 av 3 | Foto: SVT I tio år har Augustifamiljen svarat för musiken i ”På spåret”.

– Allt är heller inte utgivningsbart, låtarna är ju gjorda för att vara en fråga. Jag har fått klippa lite hänsynslöst, tagit bort intron och mellanspel och försökt snygga till i kanterna. Någonstans har vi behållt någon lite knasig grej. Som att vi i blåset, Björn Almgren (saxofon) och jag, spelar Galenskaparna & After Shaves ”Macken” mitt i José González version av ”Wallflowers”.

Hur har ni valt ut låtarna?

– Först har vi i bandet varit väldigt avgörande för vilka artister som kommit med. Sedan har jag haft en redaktionell roll, ihop med producent och frågeredaktörer. Även om det inte varit vårt syfte, så har det varit kul att få boosta okända artister.

Vem har fått störst genomslag?

– Vi var tidiga med Tove Lo och First Aid Kit. Men det är ingen tillfällighet att Sarah Klang ligger först på albumet. Den versionen av Cass Elliott-låten ”Make your own kind of music” blev väldigt lyckosam, både musikaliskt och för henne, hon fick ett väldigt starkt genomslag på grund av ”På spåret”.

Blev kallad till möte av SVT

Men nu det alltså slut.

Ni fick sparken från programmet?

– Ja, det får man säga.

– Vi har valt i bandet att inte ha mer än ettårskontrakt. Efter varje säsong har vi känt av om det funkar, om vi fortfarande ”är i slag”. Nu hann vi inte ens ta den diskussionen internt.

– SVT ringde och kallade mig till möte. Då hade en liten fågel viskat i mitt öra, så jag var förberedd. Motiveringen var väl att programmet måste förnyas hela tiden.

– De här tio åren har varit en musikalisk utmaning. En ynnest att på bästa sändningstid få leka musik. Så vi ville ju verkligen inte sluta. Alla i bandet blev rätt låga när vi fick sparken.

FOTNOT: Augustifamiljen med gästartister framför ”På spåret”-låtar under två konserter. På Nalen i Stockholm måndag 14 oktober och på Storan i Göteborg onsdag 16 oktober.

Det här är Augustifamiljen

Daniel Gilbert, gitarr, sång, Stefan Sporsén, keyboards, trumpet, sång, Simon Ljungman, gitarr, sång, Björn Almgren, saxofon, keyboards, Sylvester Schlegel, trummor, Jonas Gustavsson, bas.

Stefan Sporsén om…

… vad som väntar nu:

– Jag är kapellmästare för Mia Skäringers turné. Det är ju tredje säsongen nu i höst på något sätt. Sedan slutar alltihop på Tele2 Arena i Stockholm 23 november, då blir det mer gäster och överraskningar.

– Sedan väntar fyra utsålda Håkan Hellström-konserter på Ullevi nästa år. Det är sedan länge tillbaka som Håkans band inte är synonymt med Augustifamiljen, nu är det bara Simon Ljungman och jag.

LÄS OCKSÅ Minnesvärda covers med Augustifamiljen

LÄS OCKSÅ ”På spåret”-låtar blir skiva och konsert

LÄS OCKSÅ Johan Glans tävlar i årets ”På spåret”

12 oktober 2019 14:30