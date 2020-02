Victoria’s secret-modeller i öppet brev: ”Misogyn kultur”

avNatalie Demirian

Publicerad: 10 februari 2020 kl. 10.30

Ytterligare ett bakslag för Victoria’s secret.

Nu riktar fler än 100 modeller stark kritik mot företaget i ett öppet brev.

”Kulturen med misogyni, mobbning och trakasserier på Victoria's Secret är ännu mer förankrad än vad man tidigare förstått”, står det i brevet.

Det är den ideella organisationen Model Alliance som är avsändare till brevet som skrivits under av fler än hundra modeller, bland andra Christy Turlington, Amber Valletta och Gemma Ward. Dessutom har organisationer som Time’s up skrivit under.

Brevet refererar till ett stort reportage i New York Times, som nyligen skrev om de stora problemen hos underklädesföretaget, skriver People.

Sexuella trakasserier och mobbning

I reportaget anklagas den kontroversielle och kritiserade chefen Ed Razek, som slutade på företaget ifjol, för sexuella trakasserier, mobbning och skapandet av en misogyn kultur tillsammans med Leslie Wexner, ägare och grundare av L Brands, moderbolaget till Victoria's secret.

Dessutom berättar källor för New York Times att Ed Razek ska ha bett modeller att sitta i hans knä och kyssa honom, och att modeller och anställda upprepade gånger klagat på det olämpliga beteendet.

La ner modeshowen

Källor menar också att kroppskamning och mobbning förekom ofta på företaget.

I brevet, som är riktat till den nya vd:n John Mehas, uppmanar man att företaget ”vidtar konkreta åtgärder för att ändra sin misogyna och utnyttjande kultur”.

Ifjol valde företaget att lägga ner sin tv-sända modevisning, som sänts årligen sedan 1995.

