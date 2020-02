Därför hedrades inte Luke Perry under Oscarsgalan

Akademins försvar efter ilskan: Tidsbrist

avNatalie Demirian

Publicerad: 11 februari 2020 kl. 23.44

Kritiken lät inte vänta på sig när Luke Perry inte hedrades på Oscarsgalan.

Nu förklarar Oscarsakademin varför han utelämnades.

”Akademin får hundratals förfrågningar”, skriver de i ett uttalande.

Luke Perry gick bort förra året, 52 år gammal.

Trots att ”Beverly Hills”-stjärnan hade en lång karriär i branschen och dessutom medverkade i den nominerade filmen ”Once upon a time in Hollywood” lyste han med sin frånvaro under ”In Memoriam”-segmentet.

Foto: BRANIMIR KVARTUC/AP Luke Perry

Skyller på tidsbrist

Oscarsakademin kritiserades hårt och under tisdagen släppte de ett uttalande, där det står att Luke Perry finns med i fotogalleriet på deras hemsida istället.

”Akademin får hundratals förfrågningar om att inkludera nära och kära och branschkollegor i Oscars ’In Memoriam’-segmentet. En verkställande kommitté som representerar varje del av branschen överväger listan och gör val för tv-sändningen baserat på begränsad tillgänglig tid”.

Fortsatt ilska

Men den förklaringen köper inte fansen, som på sociala medier skriver att de inte förstår hur Luke Perry inte kunde ses som ”värdig nog” att få utrymme i tv-sändningen.

Cameron Boyce, Sid Haig och Orson Bean var andra skådespelare som akademin kritiserades för att inte inkludera i segmentet.

LÄS OCKSÅ Ilska efter Oscarsgalan – hedrade inte Luke Perry

LÄS OCKSÅ "Beverly Hills" får ingen andra säsong

LÄS OCKSÅ Seriens hjärtskärande avsked av Luke Perry

LÄS OCKSÅ Här är alla vinnare i Oscarsgalan 2020

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 11 februari 2020 kl. 23.44