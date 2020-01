Hyllade tv-skaparens son död i skidolycka

Jenji Kohan och maken i sorg

Den hyllade tv-skaparen Jenji Kohan, 50, har förlorat sin son.

20-årige Charlie Noxon kraschade i skidbacken på familjesemestern och hans liv gick inte att rädda.

Kohan ligger bakom succéserien ”Orange is the new black”.

Olyckan skedde på nyårsafton på skidorten Park City i Utah där Charlie Noxon var på semester med sin pappa och sina två yngre syskon, skriver E Online.

Under ett åk nedför skidbacken krockade han med en skylt och skadade sig allvarligt. Noxon fördes med helikopter till sjukhus där han senare dog.

”Vi är förkrossade. Vår kära pojke Charlie Noxon dog på nyårsafton i en skidbacke i Park city. Klyschorna som används för att beskriva sådana här stunder har visat sig vara sanna. Den om att livet förändras för alltid på en sekund, den om att vi är sammanflätade i ett nät av kärlek och förlust och den om vikten av gemenskap i denna ofattbara tragedi”, säger tv-skaparen Jenji Kohan och hennes man Christopher Noxon i ett gemensamt uttalande.

Jenji Kohan har skapat succéserier som ”Orange is the new black” och ”Weeds” och nominerats till tv-priset Emmy awards nio gånger. Hon har också skrivit manus till ”Will & Grace”, ”Sex and the city” och ”Gilmore girls”.

