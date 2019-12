”Vänner”-låtskrivaren död – låg bakom ikoniska signaturen

Publicerad: 25 december 2019 kl. 15:47

Allee Willis är död.

Låtskrivaren låg bland annat bakom signaturmelodin till tv-serien ”Vänner”.

Hon blev 72 år gammal, skriver Variety.

Allee Willis avled till följd av hjärtstillestånd i tisdags, skriver Variety.

Låtskrivaren var bland annat känd för att ha skrivit den populära signaturmelodin till tv-serien ”Vänner”, låten ”I’ll be there for you” med The Rembrandts.

Skrev ”September”

Hon var även en av låtskrivarna till ”September” och flera andra av Earth Wind & Fires hitlåtar.

Allee Willis vann också två Grammys i karriären, en för ”Beverly Hills cop” och en för ”The color purple”.

Hon skrev även låtar och samarbetade med flera andra band och artister, så som Pet Shop Boys, James Brown och Bob Dylan.

Sålt 60 miljoner

Hennes låtar har sålt över 60 miljoner exemplar världen över, skriver The Guardian.

Allee Willis blev 72 år gammal. Hon efterlämnar en bror, en syster och ett syskonbarn.



1 av 2 | Foto: Brad Barket / TT Allee Willis.

