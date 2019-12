Danny Saucedo

Danny Saucedo bekräftar: ”Jag har ny tjej”

Har gått vidare efter svåra uppbrottet från Molly Sandén

avTorbjörn Ek

9 december 2019 09:42

Nöjesbladet avslöjade den nya flirten i oktober.

Nu bekräftar Danny Saucedo att han har gått vidare efter det svåra uppbrottet från Molly Sandén i början av året.

– Jag har ny tjej, säger han i Mix Megapols morgonshow ”Morrongänget”.

Danny Saucedo, 33, har en ny kärlek i sitt liv. Det bekräftade han när han gästade Mix Megapols lokala morgonshow i Göteborg, ”Morrongänget” förra veckan. Avslöjandet kommer när han berättar om det kommande julfirandet i Costa Rica.

– Jag ska surfa i tre veckor. Jag ska ta med mig min tjej och min mamma, säger han.

Programledartrion försöker få ur honom mer information om vem föremålet för kärleken är, men det blir inte mer än bekräftelser om att han faktiskt har inlett en ny relation.

– Jag har ny tjej, säger han och lite senare också:

– Vi är ihop.











1 av 4 | Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN Danny Saucedo.

När Nöjesbladet träffade Danny Saucedo i oktober svarade han undvikande på frågor om att han setts hand i hand med en kvinna ute på stan.

– Jaså… jaha, kanske det kanske, sa han då.

Även under höstens säsong av ”Så mycket bättre” på TV4 har det antytts att han träffat en ny kärlek, men det är först nu som han bekräftar det nya förhållandet.

Danny Saucedo var tillsammans med Molly Sandén, 27, i drygt sex år och paret var förlovade. I mars bekräftade Molly Sandén att förlovningen var bruten och förhållandet över i samband med att hon släppte uppbrotts-låten ”Den som e den”.

I Göteborg står Danny Saucedo just nu på scenen med sin föreställning ”The Run(A)way show” som fick fyra plus av Nöjesbladets recensent. Showen kommer under våren att turnera över Sverige.

