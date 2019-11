Det föraktade har blivit åtråvärt i Hollywood

25 november 2019 10:25

CABO SAN LUCAS

Film brukade vara finare än tv.

På tv var skådespelare finare än såpa-deltagare.

Nu har filmstjärnorna blivit såpaskådisar – helt frivilligt.

Det slår mig när jag tillbringar en novemberhelg i ett sommarvarmt Cabo San Lucas. Filmbolaget Sony har valt sydspetsen på Kalifornienhalvön i Mexiko för att lansera den tredje delen i filmserien ”Jumanji”, den som inleddes med bortgångne komikern Robin Williams och nu har Kevin Hart, 40, och Dwayne ”The Rock” Johnson, 47, i huvudrollerna.

Båda är gigantiska stjärnor framför allt i USA men också i stora delar av världen.



1 av 2 | Foto: Mark Schiefelbein / AP Dwayne ”The Rock” Johnson

När Kevin Hart den 1 september skadades svårt i en bilolycka toppade nyheten tidningar, tv och sajter.

”Jumanji: the next level” spelade han in innan kraschen, men lanseringen i den mexikanska semesterorten är hans första framträdande efter rehabiliteringen.

– Jag är långt ifrån återställd än. Jag har minst 30 procent kvar, svarar han på frågan hur han mår.

Över 100 miljoner följare

Vi möts på lyxhotellet Montage där han tar emot i sällskap med stylister, PR-agenter, makeupartister, livvakter och personliga assistenter.

Nytt den här gången är det så kallade medieteamet. Det utgörs av två personer belamrade med kameror, mikrofoner och lampor. Över axlarna har den ene av de två männen en ställning som gör att systemkameran kan stabiliseras vid gång. Men det ser tungt ut när de skyndar efter sin chef för att dokumentera allt han gör.

När det senare är dags att träffa The Rock har också han ett liknande team i hälarna.

Det är ingen tillfällighet.

Båda Hart och Johnson är enorma profiler på sociala medier med långt över 100 miljoner följare. Men det kräver sin man när Twitter, Facebook, Instagram och Youtube ska matas med material.

Får 8,5 miljoner för varje inlägg

Således har de båda heltidsanställda team som hjälper dem.

På spel står enorma pengar. The Rock får 8,5 miljoner kronor för varje inlägg han gör. Hart ligger inte långt efter.

Men för att hålla ställningarna och kanske avancera ytterligare krävs att de delar med sig av privatlivet.

Den ribban höjs hela tiden, eller sänks, beroende på hur man ser det.

En av dem som gått längst är Will Smith som nyligen la ut en youtubevideo där han genomgår en koloskopi-undersökning.

Det sistnämna är intressant för oss som i många år hört skådespelare klaga över hur kändisskapet lett till brist på privatliv.

I dag väljer de självmant att bli stjärnor i sina egen-regisserade dokusåpor. Och det som förr föraktades har nu blivit något åtråvärt.

FAKTA Veckans: snabbaste: I juni började 89-årige Clint Eastwood filma ”Richard Jewell”. Nu är den på väg ut på biograferna och det snackas redan om Oscarschanser. kapitulering: Jon Hamm – ”En paparazzi har inget berättigande alls. Men man kan inte göra något. Vad ska man göra - slå personen? Då är man Alec Baldwin”. tillbakadragande: Bara dagar innan Apple skulle rulla ut ”The banker” – en långfilm med tippade Oscarschanser – stoppades den av ett metoo-avslöjande. Medproducenten, tillika sonen till en av de ledande figurerna i filmen, anklagas för att i flera år ha förgripit sig på sina halvsystrar. LÄS MER

LÄS OCKSÅ PLUS Filmerna de grövsta kriminella kollar på

LÄS OCKSÅ Stjärnkomikern Kevin Hart förd till sjukhus efter bilolycka

LÄS OCKSÅ Farliga äventyrsspelet tillbaka i nya Jumanji

LÄS OCKSÅ Hart värd för kortare Oscarsgala

avMagnus Sundholm