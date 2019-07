Carola Häggkvist + FÖLJ

Carolas klänning fattade eld – mitt under konserten

”The show must go on”

Foto: MARCUS ERICSSON Carola Häggkvist vid en tidigare spelning i sommar.

avCornelis Rikken

NÖJE 29 juli 2019 00:33

Mitt under Carolas spelning började hennes klänning plötsligt brinna, rapporterar Expressen.

– Jag 'ba oj är det någon som röker här', säger hon till tidningen.

På söndagskvällen landade Carola Häggkvists, 52, sommarturné ”Naket – en akustisk hitskonsert” i Tylösand.

Mitt under konserten fattade hennes klänning plötsligt eld.

– Det var mitt första gig utan att jag var med på soundcheck. Ljusen hade ändrat position från vad jag var van vid. Min klänning i chiffong från London började ryka och jag 'ba oj är det någon som röker här', berättar hon för Expressen efter spelningen.

Som tur var greppade sångerskan snabbt ett glas vatten och kunde på så sätt förhindra att elden spred sig.

– Jag hade lite vatten på scen som jag hällde på mig. The show must go on.

På Instagram skriver en av de många konsertbesökarna om händelsen.

”CAROLA ON FIRE. Klänningen började brinna (!!) & trilla av, men Carola hällde vatten över sig, knöt ihop sin outfit & levererade på topp!!”, skriver användaren.

