Tv-profilens tatueringsmiss - betyder ”Rough sex”

avBenjamin Andrée

NÖJE 20 maj 2019 23:45

Tv-profilen Carrie Ann Inaba förstår Ariana Grandes tatueringsångest.

Hon har själv en felstavad tatuering - som betyder ”Rough sex”.



1 av 2 | Foto: Veronica Summer / Splash News / Splash News Carrie Ann Inaba

Nu avslöjar ”Dancing with the stars”-juryns Carrie Ann Inaba, 51, att hon har en ankeltatuering som hon trodde betydde ”modig kärlek” på japanska men som egentligen betyder något helt annat, skriver Page Six.

I fredagens avsnitt av ”The talk” förklarade tv-profilen att hon gjorde en spontantatuering när hon turnerade som dansare med Madonna 1993.

I programmet berättar hon att det var först flera år senare som det gick upp för henne att texten på tatueringen betydde något helt annat än det hon hela tiden trott.

– Jag är i Japan och några tjejer skrattar åt mig och jag säger: ”Jag vet, modig kärlek, coolt va?”. Då får jag förklarat att texten betyder: ”Rough sex”.

Carrie Ann Inaba är inte den första som blandar ihop japanska bokstäver.

Nyligen gjorde Ariana Grande en tatuering på ena handen som en hyllning till hennes senaste platta ”7 rings”. Det var i alla fall vad hon trodde hon.

Texten Grande tatuerade in betydde dock inte ”7 rings” utan ”shichirin” som är en liten japansk grill.

Grande lyckades dock fixa till sin tatuering hjälpligt.

Något Carrie Ann Inaba inte gjort än.

– Men jag måste fixa till den, säger Inaba i ”The talk”.

