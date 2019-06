Benny Andersson + FÖLJ

Benny Andersson dementerar nya Abba-ryktena

”Det är helt fel”

NÖJE 9 juni 2019 23:18

Det har tidigare rapporterats om att Abba kommer släppa två nya låtar.

Men enligt sajten Express ska det i själva verket röra sig om ett helt album.

Något som Benny Andersson dementerar.

– Det är helt fel, det kan du skriva, säger han till Nöjesbladet.

Förra året kom nyheten om att Abba-medlemmarna återförenats för att spela in två nya låtar, "Don't shut me down" och "I still have faith in you".

Planen var från början att släppa dem under 2018 men sedan dess har lanseringen blivit uppskjuten två gånger.

– Låtarna kommer definitivt inte att släppas innan sommaren, möjligen efter, sa Abbas manager Görel Hanser till Daily Star i januari.

Foto: STEFAN MATTSSON Benny Andersson.

Källa: Helt nytt album

Men enligt sajten Express ska det inte bara röra sig om två ny låtar, utan ett helt nytt album.

– Benny har skrivit åtta nya låtar, än så länge. Fem av dem är färdiginspelade, säger en källa till sajten och fortsätter:

– De två B:na (Benny och Björn reds anm.) har varit försiktiga med sina officiella uttalanden hittills. Men detta och mer är vad som händer bakom scenen. Benny är lite paranoid och vill inte förstöra gruppens musikaliska arv. Men han har inget att vara rädd för, det är helt fantastiska låtar.

Benny Andersson dementerar

Men att det skulle komma ett helt nytt album med Abba-låtar är något som dementeras av Benny Andersson.

– Det är helt fel, det kan du skriva, säger han till Nöjesbladet.

Det stämmer alltså inte?

– Nej, det gör det inte. Hej hej.

