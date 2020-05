Bästa värvningen till ”Så mycket bättre” på flera år

1. ”The last dance” (dokumentärserie, Netflix)

Serien växer, avsnitt för avsnitt. Bygger på ett 20 år gammalt och aldrig tidigare visat bildmaterial från basketlaget Chicago Bulls säsong 1997–1998. Det blev Michael Jordans sista dans. Fanns ingen hårdare hiphop än Jordan, Dennis Rodman och Scottie Pippen.

2. ”The San Diego zoo” (novell, Don Winslow)

Tredje novellen i Winslows nya bok ”Broken” är tillägnad Elmore Leonard och innehåller en förstamening som borde bli staty: ”No one knows how the chimp got the revolver.” Försök att inte läsa vidare.

3. ”At home with Olaf: Adventure” (Youtube-special)

De nya korta klippen med snögubben från ”Frost”-filmerna fortsätter att fira triumfer. I ”Adventure” söker Olafs kropp efter sitt huvud. Briljant, i all sin enkelhet.