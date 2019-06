Guns N' roses-stjärnan till sjukhus

Steven Adler högg sig själv med kniv

avLinn Elmervik

NÖJE 28 juni 2019 07:06

Guns N' roses-stjärnan Steven Adler har förts till sjukhus efter att ha knivskurit sig själv i magen, skriver TMZ.

Ambulans kallades till trummisens hem vid halv sju i går kväll.

En oidentifierad person i Steven Adlers hem ringde ambulans och när sjukvårdare kom till platsen upptäckte de att stjärnan hade ett sår i magen.

Adler fördes till sjukhus där han nu vårdas för sina skador. Enligt uppgifter till TMZ är skadorna inte livshotande.

Ingen annan misstänkts för inblandning i händelsen.









1 av 3 | Foto: Tony Dejak / TT NYHETSBYRÅN Steven Adler.

Kämpat mot missbruk

Steven Adler är mest känd som före detta trummis i Guns N' roses. Han fick sparken från bandet 1990 på grund av sitt drogmissbruk, men valdes in till Rock and roll Hall of fame tillsammans med bandet 2013.

Stjärnan har flera gånger berättat om sin tuffa kamp mot drogerna. 1996 fick han en hjärtattack och två hjärnblödningar efter en överdos av heroin och kokain. Samma år påbörjade han en behandling för att bli fri från missbruket.

