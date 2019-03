Wahlgrens värld + FÖLJ

Bianca Ingrosso om nya kärleken

Dejtar igen efter uppbrottet med Philippe Cohen

avAlex Hartelius

NÖJE 25 mars 2019 22:29

Bianca Ingrosso har en ny man i sitt liv.

Det avslöjar hon själv på sin youtubekanal.

– Jag träffar en människa nu som jag inte är redo att ha med på kamera, säger hon.

Bianca Ingrosso: ”Jag är singel” 01:08

Bianca Ingrosso, 24, dejtar igen efter uppbrottet med Philippe Cohen, 24. Det avslöjar influencern på sin youtubekanal.

– Jag träffar en människa nu som jag inte är redo att ha med på kamera, säger hon i en vlogg.

Hon säger vidare att hon under kvällen ska hem till mamma Pernilla Wahlgren för att äta middag och att han då ska med.

– Men jag får verkligen se till så att han inte syns. ”I’m not really ready for it”.

Gick i terapi efter uppbrottet

Tidigare i år bekräftade Bianca Ingrosso till Nöjesbladet att hon och Philippe Cohen gjort slut.

– Det var egentligen ingenting som hände. Vi kommer alltid att älska varandra, men det funkade liksom inte och kanske... jag vet inte, sa hon om uppbrottet då.









1 av 3 | Foto: JERKER IVARSSON Bianca Ingrosso

Hon berättade även att hon gått i terapi efter att ha känt sig ”lost” en längre period.

– Jag kan inte säga att jag har tappat bort mig själv, men jag har lite tappat vad som är viktigt för mig. jag är ganska bra på att ge det som kanalerna vill ha och kan ibland ha trott att så länge de är nöjda så är jag nöjd. Men nu har jag kommit till en insikt om vad som är viktigt för mig. Det är den balansen jag håller på att hitta nu. Saker har gått så himla fort sen första säsongen.

”Han orkade inte kämpa”

I den pågående säsongen av ”Wahlgrens värld” öppnade Bianca Ingrosso upp om uppbrottet med Philippe till Pernilla Wahlgren.

– Han orkar inte kämpa längre, säger Bianca i programmet.

Beskedet tar även hårt på Pernilla Wahlgren

– Det där är så konstigt som förälder. Han har varit som en i familjen i så många år och så helt plötsligt ska man inte träffa honom mer, säger Pernilla.

LÄS OCKSÅ Biancas plan för att få tillbaka Philippe Cohen

LÄS OCKSÅ Bianca Ingrossos nya lyxvåning - för 10 miljoner kronor

LÄS OCKSÅ Bianca Ingrosso om nya skönhetsingreppet: ”Det är min kropp”

25 mars 2019 22:29