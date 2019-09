Bruce Springsteen + FÖLJ

Kolla, vilka Glory days när Bossen fyller 70 år

Christina Nordh

23 september 2019 19:12

25 album. 140 miljoner sålda exemplar. 1 555 spelningar.

I dag måndag fyller Bruce Springsteen 70.

Dags att lägga av? Nej, skulle inte tro det.

New Jersey-sonen återvänder till Sverige gång på gång. Totalt har han spelat här 33 gånger.

Den allra första spelningen gjorde Bruce Springsteen den 21 november 1975.

Då spelade han på Konserthuset i Stockholm. Den konsert som 1 800 gick in på, men 10 000 säger att de kom ut från. Då hade lp:n ”Born to run” precis släppts och snurrade flitigt på skivtallrikarna.

Ömsesidig kärlek

– Jag har alltid blivit bra mottagen i Sverige. Det var ett av de första europeiska länder jag besökte, 1975, och jag var egentligen jätterädd. Jag hade aldrig varit utanför USA tidigare, knappt utanför New Jersey och visste inte vad som skulle hända. Men just i Stockholm, på Konserthuset, släppte den rädslan. Sedan dess har jag en alldeles speciell relation till de svenska fansen, sa han till Nöjesbladet några år senare.

Och kärleken mellan Bruce och de svenska fansen är ömsesidig.











Bruce Springsteen fyller 70 år.

Rockade sönder Ullevi

Men visst har han lyckats få marken att gunga under våra fötter. Bokstavligen. Det hände förstås på Ullevi i Göteborg 1985 där 120 000 dök upp till de två konserterna. Ullevi blev sig aldrig likt igen och det tog flera år innan reparationerna var klara.

Sist han var här, 2016, återvände han till Göteborg för tre utsålda konserter på Nya Ullevi. Och härom dagen hintade Little Steven, Steven Van Zandt, i E Street Band om att han rensat kalendern för nästa år, ifall Bossen skulle vilja ge sig ut på turné igen.

Nu håller hundratusentals svenska fans i alla åldrar tummarna och gör sig redo att vråla med i klassikerna I’m on Fire, Dancing in the Dark, Hungry Heart, Glory Days eller Thunder Road. Till exempel.

Grattis på 70-årsdagen, Bruce! Och alla fans som fått följa med på resan.

ROCKANDE TREBARNSPAPPAN FRÅN NEW JERSEY

• Föddes 23 september 1949 i Long Brach, New Jersey i USA, och växte upp i Freehold.

• 1971 bildade han The Bruce Springsteen Band.

• 1973 gav han ut sina första två skivor: Greetings From Asbury Park, N.J. och The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle.

• 1974 bildades legendariska Bruce Springsteen & The E Street Band.

• 1975 släpptes Born to run, som blev det stora genombrottet, och de gav sig ut på första turnén.

• 1984 fick han sin första Grammy när han utsågs till ”Bästa manliga rocksångare” för ”Dancing in the dark”, efter det har han fått ytterligare 17 Grammys.

• 1991 gifte han sig med Patti Scialfa, en av medlemmarna i E Street Band. De har barnen Evan James, 29, Jessica Rae, 27, och Sam Ryan, 25.

• 1993 fick han en Oscar för Bästa låt, Streets of Philadelphia, i filmen ”Philadelphia”.

• 1994 vann han en Golden Globe för samma låt, 2009 vann han en för titelmelodin till ”The wrestler”.

• 1997 fick han Polarpriset.

• 1999 upptäcktes dvärgplaneten 23990, den namngavs efter Bruce Springsteen.

• 2001 vann ”Live in New York City, Bruce Springsteen & The E Street Band” två Emmys.

