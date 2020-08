”Ex on the beach”-deltagaren om natten med Leonardo DiCaprio

”Har inget filter alls”

Av: Rasmus Karlsson

Publicerad: 11 augusti 2020 kl. 23.04

Uppdaterad: 11 augusti 2020 kl. 23.21

Det kan gå vilt till i Los Angeles nattliv.

”Ex on the beach”-deltagarna Josephine Qvist berättar att hon hamnade på samma efterfest som stjärnskådisen Leonardo DiCaprio.

– Jag rökte en av hans cigg så jag kunde få hans saliv i min mun, säger hon.

Foto: Dplay Josephine Qvist har podden ”Sweet but psycho”.

Josephine Qvist och Elin ”Woodie” Skog blev kända genom sin medverkan i realityserien ”Ex on the beach”. I sin hyfsat nystartade podcast ”Sweet but psycho”, som numera är exklusiv på Spotify, pratar duon helt utan hämningar.

– Först tänkte vi bara att vi skulle sitta och snacka skit med varandra. Plötsligt sa det bara poff och det gick hur bra som helst, säger Josephine.

Foto: Linus Hallsenius/Dplay Josephine Qvist.

Då bråkar de

När de träffades i programmet sa det ”bara sa klick”.

– Vi blev jättenära varandra där inne. Efter vi startade podden blev vi som ett gift par. Vi skrattar, vi bråkar och vi gråter, vi gör allt ihop liksom, säger Elin.

Och oftast håller de sams. Men det finns ett speciellt tillfälle podd-duon kan bli arga på varandra.

– Det är helt klart när vi är hungriga, då kan det bli en del spydiga kommentarer. Men efter man fått något att äta är det lugnt igen, säger Elin.

Foto: Linus Nilsson/Kanal 11 Anna-Lisa Herascu, Sara Bolay, Emelie Rydberg och Josephine Qvist i ”Ex on the beach”.

”Vi har nog inget filter alls”

Båda två beskriver innehållet i podcasten som ”helt utan filter” och de pratar om ämnen som andra kanske känner sig obekväma med.

– Vi pratar om ämnen som andra inte pratar om. Allt från sex, mens, analsex, analpluggar och klamydia. Vi vill normalisera allt det liksom, säger Qvist.

Har ni någon gräns?

– Vi har nog inget filter alls om jag ska vara ärlig. Vi får även mycket positiv feedback för just det. Sedan har man ju ännu roligare och grövre historier man sparar på för att kunna berätta i podden.

– Vi har försökt att ha ett filter. Men Jossan drar fram saker ur mig, tillägger Elin ”Woddie” Skog.

Foto: AP Leonardo DiCaprio.

Berättar om mötet med filmstjärnan

En historia Josephine Qvist varit med om är gången då hon hamnade på efterfest med ingen mindre än Leonardo DiCaprio efter att hon festat med han och hans vänner.

– Vi hemma hos honom på efterfest. Jag pratade inte så mycket med honom, jag var mest i chock då jag var så starstrucked. Men han var väldigt lugn, inte den här festprissen och stå i centrum. Han var chill och lugn. Han var skön att hänga med, säger hon.

Qvist bodde i Los Angeles under en tid och glamorösa fester och möten med kändisar var en del av hennes vardag. Mötet med filmstjärnan har etsat sig fast.

– Jag rökte ett bloss från hans cigg, och jag röker verkligen inte, men jag ville ha hans saliv i min mun, berättar hon.

