Magiska bluffen bakom musiken i ”Tiger king”

Publicerad: 12 april 2020 kl. 14.41

Verkade ett tag som om djurskötaren Joe Exotic var en helt ok countryartist.

Det var, som så mycket annat, lite för bra för att vara sant.

Foto: NETFLIX Joe Exotic är inte bara djurskötare utan även countryartist.

Det dröjer knappt en vecka i mars innan en hockeyfrilla från Oklahoma blir årets största snackis.

Dokumentären ”Tiger king: murder, mayhem and madness” är kattmynta för en tv-publik i karantän. Netflix har inte haft en lika stor true crime-succé sedan ”Making a murderer”.

Ingen behöver läsa det finstilta för att höra trummorna på stan.

Här finns tigrar (jättekissar). Här finns ”murder” (mord). Här finns ”mayhem” (röj). Här finns ”madness” (mjau).

Poppa hela badkaret fullt av popcorn och krama ut den sista droppen ur lådvinets plastjuver, älskling. Det här blir roligare än att tvätta händerna.

Det största mysteriet av alla gåtor visade sig vara att dramats centralfigur, Joe Exotic, visade sig vara en hyfsad countrysångare.

Serien innehåller följande låtar: ”I saw a tiger”, ”Beautiful, wild and free”, ”This is my life”, ”Pretty woman lover”, ”My first love”, ”Here, kitty kitty” och ”GW and me”.

Musikvideorna var mer beroendeframkallande än ostbågar. Som om Snapchat hade tagit syra med Scar från ”Lejonkungen”.

Om ett par vanliga jeans, säg Garth Brooks eller Billy Ray Cyrus, hade framfört samma zoocountry skulle inte många ögonbryn ha rest sig och sagt ”howdy”.

Det är något annat när en polyamorös och vapenfixerad djurskötare som satsat på att bli amerikansk president och dömts för att ha hyrt en lönnmördare sjunger om klor.

Dessutom är ”Here, kitty, kitty”, som riktar sig till Joes ärkefiende Carole Baskin, den elakaste disslåten sedan gangstarap.

Skulle passa perfekt i Eurovision song contest

Allt skapar en fascination som inte kan sättas i bur. Om Joe Exotic inte redan satt i fängelse skulle han passa perfekt i Eurovision song contest.

Det krävdes journalister för att krascha partyt, åtminstone för alla som inte lade märke till ett par namn i seriens eftertexter. En artikel i Vanity Fair berättade att de okända musikerna Vince Johnson och Danny Clinton var de riktiga upphovsmännen.

Och inte bara det: Joe Exotic blåste dem i flera år och gav dem aldrig någon kredd i sin Youtube-kanal. Och inte bara det: Joe mimade.

Joe Exotic var inte bara en unik mix av Liberace, bröderna Dalton och Shere Khan. Han var den logiska fortsättningen av Milli Vanilli också, den tyska fejkduon från München som lurade hela världen mot slutet av 80-talet med hitsingeln ”Girl you know it’s true”.

Festen tar aldrig slut.

Musiken är behållningen med ”Tiger king”. Annars är det en cynisk karikatyr av true crime-genren. Den innehåller olösta mord, anstiftan till mord, polygami, avbitna armar och så många osannolika intriger att ”Game of thrones” liknar ”Vetenskapens värld”.

Slutsatsen är dock lika gammal som Shakespeare:

Det är synd om djuren.

FAKTA Larssons topp tre 1. ”Atlanta’s missing and murdered: the lost children” (dokumentärserie, HBO Nordic)

Fallet som senaste säsongen av ”Mindhunter” gjorde fiktion av, de olösta barnmorden i Atlanta, öppnas igen i en dokumentärserie. Det kan bli ett av coronavårens måsten. 2. ”Old flowers” (kommande skiva, Courtney Marie Andrews)

I juni släpper en av vår tids finaste countryartister och röster ett regnigt höstalbum som passar sommaren perfekt. Hon bearbetar ett långt och förlorat förhållande i en serie av gnistrande gråtballader.

3. Hobbe (tiger, Kalles kompis)

Världens coolaste katt. Han hölls bara inspärrad av Bill Wattersons serierutor, vilket till skillnad från allting i ”Tiger king” inte kan kallas djurplågeri. LÄS MER

LÄS OCKSÅ Trump om ”Tiger king”-domen: Ska kolla på den

LÄS OCKSÅ Orlando Bloom kan spela Joe Exotic i ny film

LÄS OCKSÅ Konsertsommaren kan bli helt inställd

LÄS OCKSÅ Coronaviruset: Filmerna och serierna som påverkas

avMarkus Larsson

KOPIERA LÄNK