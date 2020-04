SVT:s flaggskepp Antikrundan hotas av coronapandemin

Kan tvingas panikändra upplägget

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 12 april 2020 kl. 20.17

Sommarens inspelningar av SVT:s populära långkörare ”Antikrundan” är hotade.

Producenten Pernilla Månsson Colt bekräftar för Aftonbladet att de står inför ett tufft dilemma.

– Det är extremt svårt, men det finns lite olika planer.

Ett av SVT:s flaggskepp är ”Antikrundan” som har sänts varje år sedan 1989. Men den rådande coronapandemin gör nu att SVT kan tvingas att panikändra det traditionella upplägget och det spekuleras till och med om det kommer kunna bli av överhuvudtaget.

När Aftonbladet når antikexperten Knut Knutson berättar han om planeringen inför sommarens inspelning av det populära programmet.

– Antikrundan förbereds som att det ska äga rum, men inspelningarna startar inte förrän i slutet av augusti. Samtidigt har SVT en bra reservplan om det är så att inspelningarna inte går att genomföra.

Foto: MAGNUS SANDBERG Sommarens inspelningar av ”Antikrundan” är hotade.

När Aftonbladet når Rickard Thunér låter han tveksam när vi tar upp det faktum att planeringen är i full gång av sensommarens inspelningar.

– Det sägs ju så, men det vete sjutton alltså. Jag vet att de har pratat om det i alla fall. Jag hoppas förstås att det kommer äga rum precis som vanligt. Men folk står nära varandra och det är trångt och man tittar och fingrar på varandras prylar och föremål, och det är väl inte helt hundra kanske.

Även programledaren Anne Lundberg bekräftar för Aftonbladet att programmet möjligen hänger lite löst på grund av coronaviruset.

– Man vet ingenting om någonting dessa dagar. Men vi hoppas förstås att pandemin ska vara kort så det ska gå att spela in ”Antikrundan” som vanligt, men vi tar höjd för att det kanske inte går. Det är sådana tider vi lever i nu. Man har fått tänka om med många tv-program. Jag spelar in ”Husdrömmar” just nu och vi kan inte spela in hos äldre människor och Gert (Wingårdh, reds anm.) har till exempel slutat med sina kindpussar. De gäller att anpassa sig efter den verklighet vi lever i nu.

Foto: Magnus Sandberg/Aftonbladet/TT / TT NYHETSBYRÅN Antikrundans programledare Anne Lundberg.

När Aftonbladet når producenten Pernilla Månsson Colt bekräftar hon uppgifterna och svårigheterna som de nu tvingas handskas med.

– Det är en otroligt svår situation och svårt att kunna sia om vilka restriktioner som kommer gälla i augusti och september då vi brukar spela in ”Antikrundan”. Just nu jobbar vi väldigt brett, ett spår är att spela in programmet precis som vanligt, och det vore det allra underbaraste. Men det blir ju mindre och mindre sannolikt att vi kommer kunna göra det, säger hon och fortsätter:

– Det finns lite olika planer. En är att man gör en mindre variant av ”Antikrundan” som kan innebära att vi reser hem till våra tittare och gör små besök vilket innebär att man inte träffar så många människor. Men vi vet inte ens om vi kan göra det i september. Det är extremt svårt. Ingen skulle vara gladare än jag om jag kunde ge ett besked, men jag vet inte än.

Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN Producent Pernilla Månsson Colt.

Hur känns allt?

– Det är väldigt kluvet. Vi befinner oss i ett väldigt kreativt stadium just nu vilket är roligt, men det värsta är att vi måste ta ett beslut ganska snart för annars förlorar vi tid. Så det är både roligt och skitsvårt. Men om vi skulle få spela in, kommer folk ens våga komma även fast de får göra det? Och vad gör vi om det är restriktioner på 500 personer? Det blir för litet för oss, vi måste ha fler och då kan vi inte spela in.

Pernilla Månsson Colt avslutar:

– Men det är viktigt att hålla hoppet uppe och inte ställa in allt för tidigt och istället tro att vi kommer komma till någon form av normalitet. Vi får se var vi landar, men att det blir någon form av ”Antikrundan” som sänds i januari nästa år är det vi strävar efter.

