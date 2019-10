”Downton Abbey”-filmen är en förfärlig fars

1. ”Jesus is king” (kommande album, Kanye West)

Skivan ”läckte” i veckan på Spotify och Tidal under namnet ”Kanye drop your album”. Det lilla jag hann höra innan musiken försvann igen lät, som det brukar heta, lovande.

2. REM (rockband)

Gruppen, som egentligen inte finns längre, släpper en återutgåva av albumet ”Monster” första november och nästa år är det 40 år sedan bandet bildades. En revival för ett av de bästa amerikanska rockbanden någonsin är välkommet och rättvist.

3. ”Friday night lights: a town, a team and a dream” (bok, HG Bissinger)

NFL-säsongen börjar varva upp på allvar, vilket är ännu en anledning till att lyfta fram HG Bissingers klassiker om idrotten. Reportaget är sportböckernas heliga Graal. Den ligger till grund för en helt ok film och en utsökt tv-serie med samma namn.