Tittarilska mot Kanal 5 – flyttar långköraren

Rasar mot beslutet om ”Grey’s anatomy”: Vi har ersatt med lokalt material som folk vill ha

avTorbjörn Ek

18 oktober 2019 17:13

Upprörda tittare rasar mot Kanal 5.

Kanalen har valt att flytta långköraren ”Grey’s anatomy” från torsdagskvällar till lördagar klockan 15.

”Det är så fult gjort kanal 5! Här måste ni verkligen tänka om”, skriver en tittare.

Flerfaldigt Emmy- och Golden Globe-belönade serien ”Grey’s anatomy” har sänts på bästa sändningstid på Kanal 5 sedan starten 2005, senast torsdagar 20:00. Men nu har kanalen valt att flytta den 16:e säsongen och sänder den i stället på lördagseftermiddagar klockan 15, utan någon schemalagd repris.

Det har fått långkörarens trogna tittare att rasa.

”Hur kan ni vara så idiotiska att ni lägger ’Grey’s’ till lördagens eftermiddagar? Dags att skippa femman!?”, skriver en tittare på kanalens Facebooksida.

”Känner mig besviken. Har tittat i flera säsonger och ser man på inlägg och kommentarer här på er sida, så är jag inte ensam om att tycka illa om detta. Hoppas att ni kan hitta en ledig kvällstid”, skriver en annan.

Foto: AP SCANPIX Ur en tidigare säsong av ”Grey’s anatomy”.

”Extremt dålig service”

Som svar på flera av de upprörda tittarsynpunkterna väljer kanalen att hänvisa till streamingtjänsten Dplay, som kostar 79 kronor i månaden, där man kan se den nya säsongen av ”Grey’s anatomy” när man vill.

Även detta har fått flera av tittarna att reagera:

”Jag tänker inte köpa något D-play för att kunna se programmet när det passar mig, och att ni väljer att inte ens visa en repris är extremt dålig service tycker jag. Om man kan välja att göra tittare nöjda eller missnöjda och man väljer det senare tycker jag är obegripligt. Handlar det om pengar och girighet hoppas jag att det slår bakut istället”, skriver en av seriens fans på Kanal 5:s Facebooksida.

”Det är så fel det bara kan bli. Det är så fult gjort kanal 5! Här måste ni verkligen tänka om. Och det är NU! Förstår ni inte hur fel det här har blivit? Om man inte kan se på tv kl 15 en lördag (Nej man gör annat då) Då måste man KÖPA Dplay. Ett fult sätt för er att tjäna pengar på. Inte ok. Gör om och gör rätt”, skriver en annan.

Kanal 5: För få tittare

Enligt Daniel Lagerqvist, kommunikationschef på Discovery Networks Sweden som äger bland annat Kanal 5, Kanal 9 och Dplay, beror programflytten på att för få faktiskt har tittat på serien.

– Det krassa svaret är att inte tillräckligt många har tittat på ”Grey’s anatomy”, så vi har ersatt det med lokalt svenskt material som folk vill ha. För tio år sen var Kanal 5 mycket inköp från USA med ”Vänner” och liknande, men folk tittar inte lika mycket på det hos oss längre, säger han.

Daniel Lagerqvist har sett de starka tittarreaktionerna.

– Jag förstår att det finns de som blir sura och arga över att vi flyttat just deras favoritprogram och 15 en lördag är så klart inte en optimal tid. Anledningen till att vi valt den är att det är den gamla repristiden för ”Grey’s anatomy” så att vissa ändå känner igen den. Och många har ju tivo-boxar eller kan spela in via digitalboxar så vi får uppmana folk att göra det, säger han.

