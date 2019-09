”Let’s dance”-profilen Jeanette Carlsson har gift sig

8 september 2019 21:17

Under lördagen blev ”Let’s Dance”-profilen Jeanette Carlsson och kärleken Jörgen Gullbrandson man och hustru.

För Nöjesbladet berättar hon om den tårfyllda ceremonin och hur det känns att vara gift.

– Det här är helt magiskt.

Under lördagen gifte sig ”Let’s Dance”-profilen Jeanette Carlsson, 32, med sambon Jörgen Gullbrandson, 47. Vigseln ägde rum på Lidingö i Stockholm där de också är bosatta och när Nöjesbladet pratar med Jeanette Carlsson dagen efter bröllopet låter hon euforisk.

– Jag befinner mig fortfarande i ett rus. Det är helt sjukt, nu är man ”fru”. Det finns ingenting bättre, det här är helt magiskt. Och det är väldigt häftigt och coolt att kunna säga ”min man”, säger Jeanette Carlsson och fortsätter:

– Jag är helt uppfylld av kärlek. Familjen var där liksom alla våra nära och kära och de överöste oss med så mycket kärlek. Det var underbart att se alla under samma tak och veta att de var där för vår skull. Och vi hade också så tur med vädret. Det regnade mitt på dagen men precis innan vi skulle gifta oss sprack det upp och blev soligt.

Läckberg på bröllopet

Bland gästerna märktes bland andra författaren Camilla Läckberg och maken Simon Sköld samt ”Let’s Dance”-kollegan Tobias Bader. Under vigseln sjöng artisten Evelina Olsén ”Utan dina andetag” och Adeles ”Make you feel my love” och brudparet tågade ut till tonerna av Aretha Franklins ”I say a little prayer”.

– Ingen kunde hålla tillbaka tårarna när Evelina sjöng. Alla grät.



1 av 2 | Foto: Amanda Moritz Jeanette Carlsson och Jörgen Gullbrandson har gift sig.

Jeanette Carlsson och Jörgen Gullbrandson har varit ett par sedan 2014 och det var ingen mindre än ovan nämnda Camilla Läckberg som parade ihop dem.

– Jag är henne evigt tacksam för det. Hon och Jörgen pluggade ihop på Handels för många år sedan och jag lärde känna Camilla under ”Let’s Dance”. Hon parade ihop när vi var ute tillsammans då hon tyckte vi skulle vara perfekta ihop.

Åkte till Paris

För två och ett halvt år sedan blev de föräldrar till sonen Edvin som tillsammans med sina bonussyskon hade en speciell uppgift under den stora dagen.

– Han var brudnäbb och stod där så snällt. Men det var skönt att syskonen var med så de hade lite koll.

Under måndagen åker de nygifta makarna till Paris på smekmånad.

– Vi ska bara njuta och ta in allt som hände igår. Vår första resa gick faktiskt till Paris så det blir lite som att knyta ihop säcken, säger Jeanette Carlsson som också berättar att hon kommer byta efternamn:

– Det blir Jeanette Gullbrandson. Vår son heter också det så nu blir det komplett när hela familjen Gullbrandson.

