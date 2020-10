Fredrik Söderholm inlagd på sjukhus – åkte in för bröstsmärtor

Poddprofilen har tidigare hjärtopererats

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 09 oktober 2020 kl. 00.12

Fredrik Söderholm är inlagd på sjukhus.

Poddprofilen, som har ett hjärtfel sedan tidigare, åkte in för bröstsmärtor.

– De försöker komma underfund med vad det är, säger han till Aftonbladet.

Fredrik Söderholm, 29, säger att han har känt av bröstsmärtorna i flera dagar.

Poddprofilen, som har morgonradioprogrammet ”Gott snack”, ligger nu på hjärtavdelningen på Södersjukhuset, och säger att han mår bättre.

– Jag känner mig bättre än på flera dagar. Jag är trött och sover mycket, men bröstsmärtorna som jag åkte in för känner jag inte av just nu. Det kanske är för att jag går på tunga opioider här, det kanske spelar in.

Foto: PRIVAT Fredrik Söderholm på sjukhuset.

Försöker lokalisera felet

Vad smärtorna berodde på är fortfarande oklart.

– Men jag känner mig ändå uppåt och är glad över att de inte hittade några bakterier på hjärtat. Och att lungröntgen inte visade någonting. De försöker komma underfund med vad det är, men det verkar inte vara dödslivshotande i alla fall och det är ju alltid lite skönt tycker jag.

Fredrik Söderholm har tidigare berättat om sitt hjärtfel som han 2018 opererades för och fick en mekanisk hjärtklaff.

– Från början var det ett medfött blåsljud. Det gjorde att när jag fick en tandinfektion som blev en blodförgiftning satte sig bakterierna på klaffen och sedan blev det en endokardit som det heter, en hjärtklaffsinfektion.

Nu ska han vara kvar på sjukhuset tills läkarna har lokaliserat problemet.

– Jag är hellre kvar tills de hittar vad det är, än att åka hem och något skit händer.

Foto: PRIVAT Fredrik Söderholm på sjukhuset.

Jobbar från sjukhuset

Trots sjukhusvistelsen fortsätter han att sända ”Gott snack”, från ett allrum som är avstängd på sjukhuset grund av coronasituationen.

Du klarar av att jobba i det här läget?

– Det är det roligaste jag vet, jag hatar att vara borta från ”Gott snack”. Jag mår inte så dåligt att jag inte kan prata, jag är uppe och står. Men jag är lite trött och sover och ovissheten är lite tärande.

Fredrik Söderholm låter också hälsa alla som har hört av sig till honom att han uppskattar all stöd han har fått.

– Man blir väldigt varm om hjärtat.

