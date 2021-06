Nu börjar The Summer of New York

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm New York. Visa mer Foto: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

NEW YORK. De sista restriktionerna lyftes i måndags.

Så nu börjar The Summer of New York.

Den förväntas bli den mest oförglömliga någon nu levande upplevt.

Vi försökte ha kul även förra året. Vi låtsades att det gick att njuta av New York -sommar fast de få av oss som alls var kvar bara kunde ses utomhus och tvingades gå hem till våra små, ensamma lägenheter redan innan midnatt.

Men sanningen är förstås att sommaren 2020 aldrig hände. Den ställdes in och ersattes av något ingen någonsin vill uppleva igen.

Desto mer förväntansfull – för att inte säga sprickfärdig av iver – är ”Världens huvudstad” nu, när två års väntan precis tagit slut. Det har gått ana ända sedan tidigt i våras, alla bara väntar på att öppna spjällen och ge sig hän åt allt det som i praktiken varit förbjudet : Stora folksamlingar, tätt umgänge, dans, raggning, livemusik, långa restaurangsittningar och party, party, party.

De sista hindren föll nu i veckan. För med över 65 procent av hela befolkningen vaccinerad och färre än en procent positiva svar på på mellan 150 000 och 200 000 tester per dag valde myndigheterna i måndags att lyfta de sista restriktionerna. Tunnelbanan går dygnet runt igen, kontorsarbetarna börjar återvände till Midtown och finansdistriktet och vi i behöver inte ens ha munskydd längre; man ser ånyo människors leenden ute på stan och inser hur oerhört mycket de saknats i vardagen.

Men viktigast av: Barer, restauranger och klubbar får ta emot hur många gäster de vill – och kan ha öppet dygnet runt och servera alkohol till 04.00, om de så önskar. Det är framförallt därför vi kan förkunna att ”The Summer of New York” börjat nu. Exakt vad det innebär är väl inte helt klarlagt – och alla som kan sin ”Seinfeld” påminner oroligt om hur det gick när en viss Costanza utropade en sommar på 90-talet till ”The Summer of George” – men det talas allmänt om att det ska bli den bästa sommaren i stadens snart 400-åriga historia.

– Ingen som lever idag har varit med om det som väntar nu, slog en särskilt febrig vän nyligen fast.

Well, den här helgen, den första utan restriktioner, lär ge en föraning. Det kommer vara packat runt tusentals bardiskar

Saknas gör väl från och med nu bara de internationella turisterna. Men ni kommer under slutklämmen i augusti och september, när även Broadway-teatrarna öppnat, eller hur?

Vi ser fram emot att få bjuda in er till The Summer of New York!

Publisert: Publicerad: 05 juni 2021 kl. 07.00