Countrystjärnan Charley Pride är död

Blev 86 år gammal – hade corona

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 12 december 2020 kl. 22.18

Foto: AP Charley Pride.

Charley Pride är död.

Countrystjärnan dog i komplikationer till följd av covid-19, skriver Entertainment Tonight.

Han blev 86 år gammal.

Den amerikanske sångaren Charley Pride tog plats i Country music hall of fame år 2000, då som den första svarta medlemmen, skriver ET. Han var trefaldigt Grammybelönad.

Hans representant säger i ett pressuttalande att han dog i Dallas, och i komplikationer till följd av covid-19.

Blev 86 år

Charley Pride var känd för låtar som ”Kiss an angel good mornin’”, ”Is anybody goin’ to San Antone” och ”Mountain of love”.

Han uppträdde senast den 11 november, när han sjöng ”Kiss an angel good mornin’” med artisten Jimmie Allen på countrygalan CMA Awards.

Han efterlämnar sin fru, två söner och en dotter, skriver Variety.

Charley Pride blev 86 år gammal.

