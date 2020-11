”Idol” har blivit mest bara mys än en jakt på nästa superstjärna

Svårt att veta vad syftet med programmet faktiskt är

Publicerad: 06 november 2020 kl. 23.49

Uppdaterad: 07 november 2020 kl. 00.22

Årets ”Idol”-säsong har gott om starka talanger och personligheter.

Men programmet verkar hellre bjuda på lättsamt fredagsmys än att försöka forma nästa superstjärna.

När ”Idol” började 2004 kallades programmet ofta för förnedrings-tv. Den dåvarande juryn var så hård att många som sökte till tävlingen tvingades lämna auditionrummet i tårar.

Säga vad man vill om det, men då visste de fyra jurymedlemmarna åtminstone vad de var ute efter. Flera av de som fick sitt genombrott under programmets första säsonger hör än i dag till landets mest välkända artister.

Var kommer årets deltagare att befinna sig om 15 år? Det var alldeles för långsökt, stryk den frågan. En rimligare fråga vore: var befinner sig förra säsongens deltagare i dag?

Var i hela världen är de övriga elva?

Aftonbladet har redan avslöjat att den förra ”Idol”-vinnaren. Tusse Chiza kommer att medverka i nästa års Melodifestival. Grattis. Men var i hela världen är de övriga elva?

I dag är det svårt att veta vad syftet med programmet faktiskt är. Med allt gullande från juryns sida känns det snarare som att ”Idol” bara vill bjuda på lite lättsamt fredagsmys än att försöka forma nästa superstjärna.

Foto: TV4 Play ”Idol”-juryn gullar för mycket med deltagarna, anser Natasha Azarmi.

I kväll fick de återstående idolerna sjunga låtarna som gav dem en guldbiljett. Tre av dessa framförde egenskrivet material – och lyckades därmed förmedla starka känslor och tydligt artisteri. Simon Karlsson, som sjöng sin fina ballad ”Crossing the waters”, berättade också att det var först i kväll som han kände sig hundra procent som sig själv.

Flera av idolerna måste gasa på rejält

Rimligt, deltagarna har ju knappast fått hjälp med att hitta sig själva. Juryn är generellt bättre på att lovorda, dela ut ”hundra poäng” och säga sig bli ”bergtagna” av falsksång än att att leda in dem i rätt riktning. Under kvällens fredagsfinal var det bara Nikki Amini som poängterade vikten av utveckling i tävlingen.

Kishti Tomita tröstade i stället Paulina Pancenkov med att säga att det räcker med ”baby steps”. Problemet är bara att det inte finns så mycket tid kvar.

Faktum är att flera av idolerna måste gasa på rejält under resten av säsongen, annars kommer musikkarriären inte ens att sträcka sig till Melodifestivalen.

Foto: Emma Larusdottir/TV4 Ella Hedström (tvåa från höger) fick lämna ”Idol” och flera av de övriga måste gasa på rejält för att om bli mer än en parentes, menar Aftonbladets Natasha Azarmi.

Kvällens uppträdanden

▪ Paulina Pancenkov

”Bang Bang” - Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj

▪ Caspar Camitz

”Cold train” - egenskriven låt

▪ Ella Hedström

”Eloise” - Arvingarna

▪ Nova Luther

”Runnin'” - Naughty Boy ft. Beyoncé

▪ Herman Silow

”Older” - egenskriven låt

▪ Nadja Holm

”Something's got a hold on me" - Christina Aguilera

▪ Simon Karlsson

”Crossing the waters" - egenskriven låt

Av: Natasha Azarmi

