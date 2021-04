Så rundar TV4 coronareglerna i ”Masked singer”

Aftonbladet avslöjar: Publiken är betalda statister – ”Testades regelbundet inför varje inspelning”

Publicerad: 09 april 2021 kl. 19.06

Publiken applåderar, jublar och röstar i sändningen – trots rådande coronarestriktioner.

Genom att anlita statister och kalla dem för ”folkets röst” rundar TV4 coronarestriktionerna i succéprogrammet ”Masked singer”.

– Vi säkerställde att samma personer återkom och testades regelbundet inför varje inspelningen, säger ”Masked singers” exekutiva producent Anika Beclijevski.

De första två avsnitten av ”Masked singer” har lockat rekordpublik till TV4 på fredagskvällarna. Och en stor mängd tittare har reagerat på att TV4 tycks runda coronarestriktionerna när tv-studion fyllts med publik.

Högst åtta personer får samlas på offentliga tillställningar enligt ett riksdagsbeslut i november. Ändå sitter ett 40-tal personer i tv-studion under ”Masked singer”, jublar, applåderar och röstar om vilken hemlig kändis de tycker är bäst under sina masker.

Sekretessavtal

Nu kan Aftonbladet avslöja att publiken i tv-studion är betalda statister.

Foto: TV4 40 personer på plats i tv-studion och omkring 60 via länk. TV4 använder sig av betalda statister som publik under ”Masked singer”.

Foto: TV4 ”Folkets röst”. Genom att ge publiken en arbetsuppgift rundade TV4 coronarestriktionerna under inspelningen av ”Masked singer”.

Aftonbladet har varit i kontakt med några av de personer som medverkade under inspelningen. De har alla fått skriva under sekretessavtal i samband med sin medverkan och vill därför inte prata öppet, men berättar att publiken fått komma två och två och att man placerats ut i studion tillsammans med sin partner, men med avstånd till nästa par.

– Varje inspelningsdag bytte vi platser i studion, säger en personerna som Aftonbladet varit i kontakt med.

– Det var samma personer under alla nio inspelningsdagar och inför varje inspelning gick man först igenom ett coronatest innan man släpptes in i studion. Detta var krav på såväl panelen, produktionen och oss statister.

TV4:s exekutiva producent för ”Masked singer” Anika Beclijevski bekräftar att publiken på plats bestått av omkring 40 personer i varje program och att det varit samma personer i samtliga program. Men hon vill inte gå med på att kalla dem statister.

– Publiken på plats är inte statister utan ”folkets röst”. Genom att ha ”folkets röst” på plats kunde vi genomföra röstningen och vi säkerställde att samma personer återkom och testades regelbundet inför varje inspelningen. De fick också noggranna förhållningsregler om vilka säkerhetsföreskrifter som gällde i studion.

Foto: Magnus Ragnvid / TV4 Kändispanelen bestående av Felix Herngren, Nour El-Refai, Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren. Med programledaren David Hellenius längst bak.

TV4 om publiken: ”Viktig arbetsfunktion”

Hur mycket fick statisterna betalt?

– Vi går inte in på hur våra medverkandes avtal ser ut.

Samtliga avsnitt av ”Masked singer” spelades in under februari och mars i år. Förutom publiken i studion har också ytterligare omkring 60 personer medverkat som publik via länk och syns i programmet på en stor tv-skärm. Den delen av publiken har dock inte fått se vilka kändisar som gömmer sig under maskerna, enligt uppgifter till Aftonbladet. Anika Beclijevski betonar att studiopubliken under ”Masked singer” hade en tydlig arbetsuppgift.

– Vi ville ha ”folkets röst” på plats för att kunna säkerställa röstningen. Det är personerna i studion i kombination med de på skärmen som avgör vilken av maskerna som måste lämna i varje avsnitt och därför hade samtliga en viktig arbetsfunktion. Att ha personer på plats var en viktig säkerhetsåtgärd ifall tekniken på skärmen skulle svika oss, säger Anika Beclijevski.

Ser du något problematiskt i att TV4 på det här sättet rundar coronarestriktioner för att spela in ”Masked singer”?

– Vi tar coronarestriktionerna på största allvar på alla de arbetsplatser våra produktioner utgör och är noga med att bland annat covidtesta alla våra medarbetare, hålla ordentliga avstånd och skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt.

Foto: TV4 Christina Schollin gömde sig under Fårets mask i ”Masked singer”

”Masked singer” leds av David Hellenius, 47. Kändispanelens Pernilla Wahlgren, 53, Nour El Refai, 33, Måns Zelmerlöw, 34, och Felix Herngren, 54, ska gissa vilka kändisar som döljer sig bakom fantasifulla masker som Godisautomaten, Isvargen och Monstret. Tidigare har Sven Melander, 73, och Christina Schollin, 83, avslöjats som deltagarna som gömde sig bakom maskerna Pingvinen och Fåret.

Programmet sänds på TV4 fredagar 20.00.

