Månader av diskussioner bakom beslutet att avsluta ”Kardashians”

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 10 september 2020 kl. 17.49

Foto: AP Kim, Khloe och Kourtney i ”Keeping up with the Kardashians”.

Kardashians realityserie avslutas – efter flera månaders familjedebatt.

Till slut var det Kim, Kourtney och Kylie som avgjorde.

– De behöver inte serien för att tjäna pengar, säger en källa till The Sun.

I tisdags kom bomben; ”Keeping up with the Kardashians” läggs ner. Den 20:e säsongen, med premiär i början på 2021, blir den sista för realitylångköraren.

Kim Kardashian, 39, gick själv ut med beskedet till sina 188 miljoner följare på Instagram.

”Det är med ett tungt hjärta vi tagit det svåra beslutet som familj att ta farväl av Keeping up with the Kardashians,” skrev stjärnan.

”Jag är så otroligt tacksam till alla som har tittat och stöttat mig och min familj under dessa 14 otroliga år. Denna serie har gjort oss till de vi är.”

Krävde 350 miljoner

Enligt vissa uppgifter handlade avslutet om pengar. Mamman Kris Jenner, 64, skulle ha krävt uppemot 40 miljoner dollar – 350 miljoner kronor – per säsong för att fortsätta i ytterligare några år, skriver TMZ.

Men sanningen var snarare att familjen ville gå vidare till andra uppdrag.

En annan viktig anledning ska enligt den amerikanska nöjessajtens källor ha varit att medlemmarna i Kardashian-familjen i dag får mycket mer uppmärksamhet genom sina sociala medier-kanaler än på tv.

Realitystjärnorna använde serien för att marknadsföra sig själva men efter att fler nobbar gammel-tv behöver systrarna, som alla har över hundra miljoner följare på Instagram, inte längre programmet på samma sätt, uppger källor ”med direkt insyn” i familjen.

– Tittarsiffrorna har gått ner de senaste åren och de är så stora stjärnor, de behöver inte serien för att tjäna pengar, säger en källa till The Sun.

”Drama med Kanye West”

The Sun skriver att Kris bestämt sig för att avsluta serien efter att Kim, Kourtney Kardashian och Kylie Jenner velat ta en paus.

– Familjen har suttit fast i en pågående debatt om seriens framtid i flera månader nu, säger en källa nära familjen till den brittiska tidningen.

– Kim har all drama med Kanye West – han vägrar att dela med sig av någonting personligt i serien, och det blir svårare och svårare för Kim att få tid att filma serien. Kylie gör miljarder dollar på sitt sminkmärke och produktsamarbeten – hon behöver inte serien, och precis som Kendall så har hon alltid haft haft svårt att hantera kändisskapet och att stå i rampljuset.

”Förkrossade”

Den äldsta systern Kourtney lämnade serien i fjol efter att ha hamnat i handgemäng med Kim framför kameran. Hon berättade för en tidning om hur hon serien blivit ”en negativ miljö att spendera så mycket av mitt liv i” men återvände i år till KUWTK. Enligt The Suns källor är hon ”glad att det är över” på riktigt.

Men alla är inte lättade över beslutet. Enligt vänner till familjen är Khloe Kardashian och Kourtneys ex-pojkvän Scott Disick förkrossade över att serien tar slut.

– Khloe har försökt att lansera flera spinoff-serier men inga av dem har varit så framgångsrika som KUWTK, säger en källa till The Sun.

– Och vem vet hur Scott ska kunna tjäna pengar nu när serien avslutas – han älskar att flyga i privatplan och bemötas som en superstjärna. Jag kan inte se att han börjar flyga reguljärt eller betalar med egna pengar.

Nu kommer Kardashianfamiljen att hålla sig borta från kamerorna ett tag medan de planerar vilka projekt de kommer att hoppa på framöver, skriver TMZ.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 10 september 2020 kl. 17.49