State of Sound-stjärnan Joakim Andrén är död

Artisten och musikproducenten blev 34 år gammal

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 03 januari 2021 kl. 23.36

Uppdaterad: 03 januari 2021 kl. 23.52

Foto: PRIVAT OCH ANNA TÄRNHUVUD Joakim Andrén ingick i musikduon State of Sound tillsammans med Viktor Norén.

Joakim Andrén är död.

State of Sound-artisten, låtskrivaren och musikproducenten blev 34 år gammal.

Han gick bort efter en olyckshändelse, uppger familjen.

I musikduon State of Sound fick Joakim Andrén tillsammans med artisten Viktor Norén flera hitlåtar, bland andra ”Wake up where you are”, ”Heaven” och ”Higher love”.

Olyckshändelse

Familjen uppger i ett uttalande på Joakim Andréns Instagram att han nyligen omkommit.

”Vi har den svåra uppgiften att behöva upplysa om att vår älskade son och bror Joakim har omkommit i en tragisk olyckshändelse nyligen.”

Foto: TV4 Joakim Andrén (till höger) och Viktor Norén gästar ”Nyhetsmorgon” i TV4 2018.

Man skriver också att enbart familjen kommer att delta på begravningen på grund av coronarestriktioner, men att man senare planerar en minnestund för Joakim Andrén tillsammans med hans vänner.

Familjen ber också om att få sörja i lugn och ro.

Hans föräldrar har godkänt att Aftonbladet citerar Instagraminlägget.

200 miljoner lyssningar

State of Sound hade över 200 miljoner lyssningar på Spotify och släppte senast musik 2018.

Låten ”Wake up where you are” har nära 100 miljoner lyssningar och duon hade bland annat spelningar på Stadion i Stockholm och på musikfestivalen Summerburst.

Som producent och låtskrivare samarbetare Joakim Andrén med artister som Eric Saade, Andreas Kleerup och Oscar Zia, och han jobbade även med musik till reklamfilmer.

Joakim Andrén blev 34 år gammal.

