Tracy Chapman får miljoner av Nicki Minaj

Av: TT

Publicerad: 08 januari 2021 kl. 20.24

Uppdaterad: 08 januari 2021 kl. 21.44

Foto: AP/TT Nicki Minaj betalar Tracy Chapman 450 000 dollar efter att ha samplat en av hennes låtar och använt den i sin egen låt. Arkivbild.

Den amerikanska rapparen Nicki Minaj ska betala sångerskan och låtskrivaren Tracy Chapman 450 000 dollar – cirka 3,7 miljoner svenska kronor – efter att ha samplat en av hennes låtar och använt den i sin egen låt "Sorry", skriver Variety.

Minaj stämdes 2018 av Chapman, som då anklagade henne för upphovsrättsintrång och för att ha stulit delar av låten "Baby can I hold you" från 1988.

"Sorry" skulle ha varit med på Nicki Minajs skiva "Queen", men alla förfrågningar om att få använda låten avvisades. Nicki Minaj släppte dock låten som singel – trots att hälften av texten består av Tracy Chapmans originaltext och melodin är densamma som på "Baby can I hold you".

Nicki Minaj har nu gått med på att betala Tracy Chapman 450 000 dollar för att undvika att fallet går till domstol.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 08 januari 2021 kl. 20.24

LÄS VIDARE