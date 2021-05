Knutbyfallet blir tv-serie: ”Det är en storsatsning”

Avslöjar: Alba August i en av huvudrollerna

Publicerad: 12 maj 2021 kl. 07.26

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT Knutby i Uppsala län hamnade i fokus 2004.

NÖJE

Det har gått 17 år sedan Knutbydramat.

Nu kan Aftonbladet berätta att TV4 står i begrepp att spela in en tv-serie om det uppmärksammade fallet.

Rollen som barnflickan spelas enligt uppgifter av Alba August.

Det var i januari 2004 som Alexandra Fossmo sköts till döds i sin villa i Knutby och Daniel Linde skadades svårt.

Pastorn Helge Fossmo dömdes till livstids fängelse för anstiftan till mord medan den så kallade barnflickan Sara Svensson – som sköt på order från Fossmo – dömdes till rättspsykiatrisk vård.

I slutet av 2019 släppte Jonas Bonnier romanen ”Knutby” och nu kan Aftonbladet berätta att TV4 och C More har beställt sex avsnitt av en serie som bygger på just Bonniers bok. Arbetsnamnet är liksom boktiteln ”Knutby” och inspelningen väntas dra igång redan i juni och hålla på fram till augusti.

”En storsatsning”

– Det är en storsatsning av TV4 och C More. Serien är fiktiv och baserad på verkliga händelser, som det brukar heta. Premiärdatum är inte spikat ännu, men det kanske blir runt jul eller i januari, säger en källa med god insyn.

Foto: Stina Stjernkvist / TT NYHETSBYRÅN Alba August spelar barnflickan Sara Svensson.

Pastorn Helge Fossmos karaktär ska enligt Aftonbladets uppgifter spelas av Einar Bredefeldt som tidigare synts i HBO-serien ”Björnstad” och Viaplays ”Dystopia”.

Rollen som barnflickan ska gestaltas av prisade skådespelerskan Alba August som blivit Guldbaggenominerad för sina insatser i ”Unga Astrid” och kriminalfilmen ”Quick”. Nu senast syntes hon i serien ”Alla utom vi” där hon spelar mot expojkvännen Björn Gustafsson.

Kristi Brud, eller Åsa Waldau som hon egentligen heter, ska spelas av Aliette Opheim som syns i SVT-succén ”Kalifat”. Hon har även haft roller i ”Sandor slash Ida”, ”Tjockare än vatten” och ”Hassel”.

Aftonbladet har vid upprepade tillfällen sökt TV4 för en kommentar.

