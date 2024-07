Svensk succé på Golden Globe – Ludwig Göransson vann pris

Bästa film:

Oppenheimer

Bästa kvinnlig huvudroll – drama:

Lily Gladstone – ”Killers of the Flower Moon”

Bästa film – musikal eller komedi

Poor things

Bästa manliga huvudroll – musikal eller komedi:

Paul Giamatti – ”The Holdovers”

Bästa TV-serie – drama:

Succession

Bästa kvinnliga huvudroll i tv-serie – drama:

Sarah Snook – ”Succession”

Bästa TV-serie - musikal eller komedi

The Bear

Bästa miniserie eller tv-film:

Beef

Cinematic and box office achievement:

Barbie

Bästa sång:

Billie Eilish och Finneas – ”What was I made for?” från ”Barbie”

Bästa musik:

Ludwig Göransson – ”Oppenheimer”

Bästa manliga huvudroll – drama:

Cillian Murphy – ”Oppenheimer”

Bästa kvinnliga huvudroll – musikal eller komedi:

Emma Stone – ”Poor things”

Bästa regi:

Christopher Nolan – ”Oppenheimer”

Bästa animerade film

The Boy and the Hero

Bästa manlig huvudroll i tv-serie – drama:

Kieran Culkin – ”Succession”

Bästa kvinnlig huvudroll tv-serie – musikal eller komedi:

Ayo Edebiri – ”The bear”

Bästa utländska film:

Anatomy of a fall (Frankrike)

Bästa stå upp-framträdande på tv:

Ricky Gervais – ”Ricky Gervais Armageddon”

Bästa manliga huvudroll tv-serie – musikal eller komedi:

Jeremy Allen White – ”The bear”

Bästa manus:

Justine Triet och Arthur Harari – ”Anatomy of a fall”

Bästa manliga biroll tv-serie:

Matthew Macfadyen – ”Succession”

Bästa kvinnliga biroll tv-serie:

Elizabeth Debicki – ”The crown”

Bästa manliga huvudroll tv-serie, miniserie eller tv-film:

Steven Yeun – ”Beef”

Bästa kvinnliga huvudroll i tv-serie, miniserie eller tv-film:

Ali Wong – ”Beef”

Bästa manliga biroll:

Robert Downey Jr. – ”Oppenheimer”

Bästa kvinnlig biroll

Da'Vine Joy Randolph – ”The holdovers”