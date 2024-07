Paula Abdul stämmer tv-producent för övergrepp

Petra Weiss/TT

Uppdaterad 2024-01-03 | Publicerad 2023-12-30

Paula Abdul stämmer producenten Nigel Lythgoe för sexuella övergrepp. Arkivbild.

Paula Abdul stämmer ”American idol”-producenten Nigel Lythgoe för sexuella övergrepp.

Övergreppen ska ha skett i en hotellhiss när de båda arbetade tillsammans på ”American idol” för 20 år sedan, skriver amerikanska tidningen Rolling Stone.

Han ska ha tryckt upp Abdul mot en vägg, tagit tag i hennes underliv och bröst och försökt trycka ner sin tunga i hennes hals, men Abdul lyckades slita sig fri och ta sig till sitt hotellrum där hon ringde en av sina agenter och berättade om överfallet.

Tv-producenten Nigel Lythgoe. Arkivbild.

Förgrep sig flera gånger

Abdul, som är kanske mest känd för den svenska publiken som popsångare och jurymedlem i både amerikanska ”X-factor” och ”Idol”, hävdar i stämningen som lämnades in under fredagen i Los Angeles, att Lythgoe förgrep sig på henne under ett flertal gånger när hon satt i juryn i programmet.

I stämningen, som Rolling Stone tagit del av, uppges att han förgrep sig på henne under de första säsongerna av ”Idol” och sedan återigen 2014 när hon deltog i programmet ”So you think you can dance”, vilket Lythgoe också producerade.

Den gången skedde övergreppet hemma hos Lythgoe som bjudit in Abdul på en middag. Producenten ska då ha tvingat sig på Abdul i soffan och försökt kyssa henne samtidigt som han sa att de skulle bli ett perfekt par.

Han ska också ha tvingat sig på Abduls assistent.

Mobbades under produktionen

Hon uppger också att Lythgoe förolämpade och förminskade henne under ett möte med honom och flera andra ansvariga innan hon tog rollen som domare i ”Idol”.

Trots det mötet tog hon jobbet men menar att hon diskriminerades och fick mindre betalt jämfört med de manliga domarna samt att personerna bakom produktionen mobbade henne.

Orsaken till att hon väntat så länge med att anmäla Lythgoe är, enligt stämningen av rädsla för hämndaktioner från Lythgoe och att hon skulle förlora jobbet som domare i ”Idol”.