Skrev fanfiction av Tolkien – döms till böter

Försökte stämma Tolkiens dödsbo och Amazon för tv-serien ”Maktens ringar”

TT

Publicerad 2023-12-19

En amerikansk fanfiction-författare planerade en septologi av Tolkieninspirerade romaner under namnet ”The fellowship of the king” och stämde Amazon.

Han döms i stället till att betala böter för upphovsrättsintrång.

Demetrious Polychron publicerade 2022 vad han beskrev som en ”tonsäker” uppföljare till ”Sagan om ringen”-böckerna. Han försökte därefter stämma Tolkiens dödsbo och Amazon för tv-serien ”Maktens ringar”, som han menade innebar upphovsrättsintrång i hans verk, skriver The Guardian.

expand-left helskärm Ian McKellen som Gandalf i Peter Jacksons filmatisering av "Sagan om ringen". Arkivbild.

Men domstolen i Kalifornien avvisade stämningen och menade i stället att det var Polychron som hade gjort intrång i upphovsrätten hos Amazons serie.

Han uppmanas att förstöra alla fysiska och digitala exemplar av ”The fellowship of the king” och döms till att betala skadestånd på motsvarande 1,37 miljoner kronor till Tolkienfamiljen och Amazon för rättegångskostnaderna.

– Det här är en viktig seger för Tolkiens dödsbo. Man kommer inte tillåta att författare och bokförläggare som inte har auktoriserats tjänar pengar på JRR Tolkiens älskade verk på det här sättet, säger dödsboets advokat Steven Maier.