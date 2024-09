Den sympatiska duon slogs ut – men får gärna komma tillbaka

Så var program 8 i ”På spåret”

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

När ”På spåret” är som bäst, är det höga poäng och jämna matcher ända in i kaklet.

Fredagskvällens match var dock första gången där laget som låg under hade chans att passera motståndaren på den sista delfrågan, oftast en musikfråga.

När matcherna mot slutet är ojämna, när allt redan är avgjort innan gästartisten sjunger sista låten, ser man det främst hos de tävlande lagen. Ett lugn hos de med betryggande ledning. En uppgivenhet hos de andra. Och en proffsig maskhållning hos programledaren Kristian Luuk, han vill ju inte visa att resten av programmet i princip är meningslöst.

expand-left helskärm Lindström och Luuk i ”På spåret”.

Några andra tidigare matcher har varit jämna. Syskonen Kücükaslan hade chans på oavgjort och utslagsfråga mot Christopher Garplind/Emma Peters. Samma sak gällde Cecilia och Marcus Berggren mot Sofia Dalén/Kalle Möller.

Inget av lagen lyckades dock komma ifatt.

Men ingen match var varit så jämn som mötet mellan Johan Hilton/Kristin Lundell – som vann säsongen 2016/2017 – och nykomlingarna Gry Forssell/Jonas Rhodiner.

expand-left helskärm Jonas Rhodiner och Gry Forssell.

Hela tiden växlade det mellan vilka som var i ledningen. Ett tag ledde Hilton/Lundell med 4 poäng. Men när Forssell/Rhodiner klippte tredje resmålet – Hô Chi Minh-staden, man fick även rätt för det tidigare namnet Saigon – på åtta poäng, var de plötsligt i ledningen med 3 poäng. Men sedan spurtade motståndarna starkt och fick en 2-poängsledning inför sista musikfrågan.

När Maxida Märak hade vrålat Fuck you, I don’t do what you tell me färdigt, tog dock båda lagen full pott på musikfrågan och Johan Hilton och Kristin Lundell behöll sin ledning. Vinst med 32-30.

expand-left helskärm Kristin Lundell och Johan Hilton.

Så bra var lagen:

Johan Hilton/Kristin Lundell. Han är kulturjournalist och författare. Har jobbat på Expressen och Dagens Nyheter och är numera sedan drygt ett år tillbaka kulturchef på Göteborgs-Posten. Hans senaste bok är ”Vi är Orlando – en amerikansk tragedi”, om terrordådet i Orlando 2016. Hon är kulturjournalist med ett förflutet på Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Fokus och Sveriges Radio. Ett tag var hon pressekreterare på Moderna Museet. Numera jobbar hon på Expressen.

Fungerar bra tillsammans på alla tänkbara sätt, men är ganska kass om det kommer sportfrågor. På Närmast vinner trodde de att OS 1994 utspelades i Montreal i Kanada, vilket gjorde att de hamnade på fel sida av Atlanten, 5 290 kilometer från Lillehammer i Norge.

expand-left helskärm ”Närmast vinner”.

expand-left helskärm Jonas Rhodiner och Gry Forssell.

Gry Forssell/Jonas Rhodiner. Hon är välkänd programledare från tv och radio. Har lett flera stora underhållningsprogram i TV4, bland annat ”Sommarkrysset”, ”Körslaget” och ”Gladiatorerna”. Leder ”Gry Forssell med vänner” i reklamradiokanalen Mix Megapol. Där återfinns även Jonas Rhodiner, under namnet Nyhets-Jonas. Han är journalist med bakgrund på Sveriges Radio och den som uppdaterar lyssnarna med nyheter varje halvtimme.

En sympatisk duo som kompletterar varandra bra kunskapsmässigt. Utslagna, men får gärna komma tillbaka i ännu en säsong.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Johnossi. 1 / 2 Foto: SVT

Så bra var musiken:

och

Johnossi är husband i Grupp 3. Består av John Engelbert på sång och gitarr och Oskar Bonde på trummor. Här förstärkta av Mattias Franzén på klaviatur, Ulrik Höglund, trumpet, Rebecka Toth, tuba, och Ella Wennerberg, trombon.

Axwell & Ingrosso har aldrig varit min grej, så jag tycker deras hit ”Sun is shining” lät betydligt bättre i Johnossis gitarrockigare version. Deras cover på ”Killing in the name” var precis lika stenhård som Rage against the Machines original.

Johnossi är dessutom betydligt bättre på att få fram de korta snuttarna som är insprängda i huvudlåten.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Kristin Lundell och Johan Hilton. 1 / 2 Foto: SVT

En spaning:

Kvällens oväntade och lite märkliga replik:

– Första gången som jag såg Johan så minns jag att jag tyckte att han verkade oerhört läskig, bitchig till och med, en klassisk subba. Nu sitter vi här. Det gick inte så bra.

Kristin Lundell om sin tävlingspartner Johan Hilton.