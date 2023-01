James Cameron avslöjar detaljerna om ”Avatar 3”

Nya kulturer och element: ”Eld har symboliskt syfte”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Regissören James Cameron avslöjar nya detaljer om en tredje ”Avatar”-film, kort efter att den första uppföljaren visats på biograferna.

I podcasten ”Soundtracking” berättar han att lyssnarna kan förvänta sig flera stora förändringar.

– Vi kommer möta två helt nya kulturer, säger han.

”Avatar: The way of water” visas fortfarande på biograferna, men planerna på fler uppföljare i filmserien har varit igång länge. Nu avslöjar regissören James Cameron, 68, vad tittarna kan vänta sig i den tredje ”Avatar”-filmen.

helskärm En scen ur ”Avatar: The way of water”.

I podcasten ”Soundtracking” säger regissören att nästa uppföljare kommer att ha en ny huvudperson, skriver Digital Spy. I de första två filmerna är det karaktären Jake Sully, en människa som ansluter sig till Na’vi-folket, som är berättare. I den tredje uppföljaren kommer det i stället kretsa kring hans son Lo’ak.

– Vi kommer ha olika huvudkaraktärer i varje uppföljare, och se dem ur olika karaktärers ögon, säger James Cameron och fortsätter:

– Film tre är ur Lo’aks ögon.

helskärm Regissören James Cameron.

Nya element och kulturer

Regissören avslöjar också att uppföljaren kommer innehålla både nya element och nya kulturer i ”Avatar”-världen.

– Eld har ett symboliskt syfte i filmen, och det finns en kultur som kretsar kring det, säger han och berättar att tittarna kommer att möta två helt nya kulturer i filmen.

James Cameron har tidigare avslöjat att inspelningarna till ”Avatar 3” är i full gång och filmen väntas ha premiär i december 2024.