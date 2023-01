”Amarillo”-sångaren Tony Christie drabbad av demens

Upptäckte det tack vara fruns uppmaning

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Tony Christie har drabbats av demens.

Nu går sångaren på mediciner för att sakta ned sjukdomsförloppet.

– Det har verkligen hjälpt, säger han i tv-programmet ”Steph’s packed lunch”.

Den brittiska sångaren Tony Christie, 79, har diagnostiserats med demens. I tv-programmet ”Steph’s packed lunch” berättar han att sjukdomen som tur var upptäcktes tidigt.

– Jag sa till min fru, ”jag vet inte vad som är fel med mig, jag börjar glömma folks namn och saker”, säger Christie.

Hans fru Sue Christie uppmanade honom då att söka hjälp. Där upptäckte läkarna att han var i ett tidigt stadie av demens.

helskärm Sue Christie och Tony Christie

– De satte mig på medicin för att sakta ned sjukdomsförloppet, och det har verkligen hjälpt, säger Christie.

Känd som ”Amarillo”-sångaren

Tony Christie fick sitt stora genombrott 1972 med hitlåten ”(Is this the way to) Amarillo”. I dag måste han ha en skärm på scenen med texten till sina låtar.

– Jag använder den inte jätteofta, men den är där för att jag ska känna mig mer säker, säger Tony Christie.