Britney Spears rasar mot TMZ: Media har alltid varit elaka mot mig

När TMZ släppte en dokumentär om Britney Spears framkom det att hon inte träffat sina söner på ett år.

Nu rasar artisten mot nyhetssajten i ett Instagraminlägg.

”De pratar om mig som om de har någon som helst rätt att göra det”.

Amerikanska nyhetssajten TMZ har släppt dokumentären ”TMZ Investigates: Britney Spears : The Price of Freedom” om popstjärnan Britney Spears, 41.

I dokumentären, som belyser stjärnans stormiga liv och relationer, framkommer att hon inte har kontakt med sina söner Jayden James, 16, och Sean Preston, 17.

I dokumentären medverkar sönernas pappa, Kevin Federline, 45, som menar att Britney Spears nakenbilder i sociala medier har förvärrat relationen mellan dem.

”Den sämsta nyhetskanalen”

I ett Instagram-inlägg går Britney Spears nu ut och riktar kritik mot TMZ.

”Med tanke på vad som hände mig under förmyndarskapet och hur hårt jag jobbar varje dag för att bli en bättre människa sedan dess, är jag smickrad över TMZ:s ansträngning för att vara den sämsta nyhetskanalen”, skriver hon och kritiserar att personer som hon inte ”har någon aning om vilka de är” uttalar sig om henne.

”Media har alltid varit elaka mot mig. Det känns som att i mitt liv i den här branschen har jag varit skolflickan som mobbades och blev skrattad åt”.

Stjärnan skriver också att hon tror att det finns många som vill höra hennes historia, men att hon vill berätta den i sina egna ord, kanske i en bok, även om det kommer ta tid innan hon kan göra det.

Blev fri från förmyndarskapet 2021

Under 13 år levde Britney Spears i ett förmyndarskap under pappan, Jaime Spears. Stjärnan sattes under förmyndarskap 2008, efter att hon haft problem med psykisk ohälsa.

Förmyndarskapet bestod av två delar, en del var förmyndarskap över henne som person, och den andra delen var förmyndarskapet över hennes tillgångar. 2019 blev hon fri från förmyndarskapet över sig själv som person, och i september 2021 blev hon fri från förmyndarskapet över tillgångarna.