De gästar sommarens ”Lotta på Liseberg”

Lotta Engberg: ”Sicken sommar vi har framför oss”

Av: TT

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Jonas Gardell, Måns Zelmerlöw och Linnea Henriksson.

Det är några av artisterna som medverkar i ”Lotta på Liseberg” i sommar.

Den 19 juni är det återigen säsongspremiär och då kommer bland annat Secret Service och Anna Bergendahl.

Artisten Lotta Engberg har underhållit från Lisebergs stora scen i 20 år och TV4 har sänt allsångsprogrammet i 15 år, enligt ett pressmeddelande från nöjesparken.

”Sicken sommar vi har framför oss. Jag bara längtar efter att få välkomna både artister och publik och köra igång igen för tjugonde året i rad”, säger Lotta Engberg i pressmeddelandet.

helskärm Jonas Gardell.

De kommer till ”Lotta på Liseberg”

26/6: Secret Service, Lovad, Albin Johnsén, Anna Bergendahl, Anton Engström från After Dark, Andreas Weise.

3/7: Jill Johnson, Basic Element, Dr Alban, Theoz, Amanda Ginsburg, Jonas Gardell.

10/7: Jens Hult, Björn Holmgren, Jan Rippe & Per Fritzell, Susanne Alfvengren, Hanna Ferm, One More Time & Kärlekskören (Nanne Grönvall, Maria Rådsten, Caroline af Ugglas, Elisabeth Andreassen, Kristin Kaspersen, Anne-Lie Rydé, Lisa Stadell och Anna Stadling).

17/7: Marcus & Martinus, Tone Norum, Tommy Nilsson, Elisabeth Andreassen, Anton Engström från After Dark, A Show Larger Than Life – David Lindgren, Boris René och Greg Curtis med flera.

24/7: Marika Carlsson, Olivia Lobato, Noice, John Lundvik, Björn Skifs.

31/7: Lisa Ekdahl, Panetoz, Linda Bengtzing, Magnus Carlsson, Anton Engström från After Dark.

7/8: Måns Zelmerlöw, Per Andersson, Göteborgsoperan – musikalen ”Wicked,” Lill Lindfors, Peter Jöback.

Med reservation för eventuella ändringar.