Mejla Kerstin Nilsson

Hon var ”Simply the Best”

Tina Turner reste sig ur askan och blev störst

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Drottningen av rock’n roll är död.

Hon var ”Simply the Best”.

Hon reste sig ur askan av misshandel och kränkningar – och blev en av världens största artister.

Tina Turner är död, 83 år ung.

Hennes liv blev ett segertåg.

Anne May Bullock från Tennessee blev en av världens mest älskade och framgångsrika kvinnliga artister.

Hon sålde över 100 miljoner album och ingen soloartist har sålt fler biljetter än hon – genom alla tider.

Hon var nominerad till 25 Grammys – och vann åtta av dem.

Men det var inte alltid lätt.

Hennes stora lycka – och olycka – i livet var Ike Turner.

Gjorde succé med Ike

Ike och Tina Turner.

Utan Ike ingen Tina – utan Tina ingen Ike.

De träffades i Saint Louis, dit hennes mamma flyttat, när hon övergav sina döttrar och lämnade dem hos sin egen mamma.

helskärm Tina och Ike Turner spelar tillsammans 1966.

Då hette hon fortfarande Anne May.

Uppväxten var ingen lek. Hennes pappa misshandlade henne och i Ike skulle historien fortsätta på samma sätt.

Men det anade inte den unga Anne May.

Efter en viss tvekan fick hon sjunga med den åtta år äldre Ike och hans band. När hon 1960, bara 21 år gammal, fick hoppa in för en sjuk sångare i låten ”A fool in love” började hennes resa mot stjärnorna.

Låten blev en enorm R&B-hit och blev tvåa på USA-listorna.

Tina Turner föddes – och bandet bytte namn till The Ike & Tina Turner Revue.

Och hon skulle med tiden bli en betydligt större stjärna än mannen som hon två år senare gifte sig med. Mannen som skulle bli hennes stora olycka.

Men under 1960- och 70-talet hade de en rad stora hits, som ”Honky Tonk Women”, ”Come together” och ”River Deep, Mountain high” – alla producerade av Phil Spector, den legendariske musikproducenten som senare i livet skulle döma för mord.

Misshandlad och kränkt

Men livet med Ike var ingen dans på rosor.

Tina Turner har själv berättat hur han i många år misshandlade henne och kränkte henne – så svårt att hon led av posttraumatiskt stressyndrom resten av sitt liv.

– Jag har haft ett liv kantat av misshandel, det finns inget annat sätt att berätta historien. Det är verkligheten. Det är sanningen, sa hon själv i dokumentären ”Tina”, som kom 2021.

Ike Turner förnekade förstås misshandeln, men erkände att han visst slog henne ibland utan att tänka sig för.

I dag är både Ike Turner och deras gemensamma son Ronnie, döda. Ronnie dog så sent som förra året. Hennes äldste son, Craig, som hon fick tillsammans med saxofonisten Rauymond Hill, tog sitt liv 2018, 59 år gammal – ett stor sorg för hans mamma.

I mitten av 1970-talet började äktenskapet krackelera. Ikes narkotikamissbruk gjorde honom både oberäknelig och våldsam. Och det gick ut över bandet och framgångarna.

Till slut, 1976, lämnde Tina Turner sin make – och två år senare var skilsmässan klar.

Hon var utfattig.

Och fick operera näsan – eftersom Ike slagit sönder den.

Sjöng med Mick Jagger

Tina Turner fick jobba hårt för att överleva.

Hon började turnera intensivt för att täcks sina levnadsomkostnader.

helskärm Tina Turner och Mick Jagger på scen tillsammans 1985.

Hon övertalades att spela in ”Let’s stay together” - som blev en hit i Europa.

Och åtta år efter skilsmässan gjorde Tina Turner en av de mest fantastiska comebacker i rockmusikens historia.

Utan Ike kunde Tina bli den stora artist hon uppenbarligen var ämnad att bli. I maj det året släpptes singeln ”What’s love got to do with it” – en enorm succé. Etta på Billbord Top 100 – och en låt som än i dag spelas ofta världen över.

Albumet ”Privat Dancer” sålde i över 14 miljoner exemplar.

Resten är rockhistoria på högsta nivå.

Under resten av 1980-talet levererade hon hit efter hit – den ena större än den andra.

Hon spelade Auty Entity i ”Mad Max bortom Thunderdome” med Mel Gibson – och låten ”We don’t need another hero” från filmen blev ännu en världshit som fortfarande lever.

Hon uppträdde på Live Aid med Mick Jagger 1985 – de sjöng ”It’s only Rock’n Roll(But I like it”) och även det gick till historien.

Hon sjöng duett med Bryan Adams i ”It’s only love”.

helskärm Tina Turner spelar på O2 Aren i London 2009.

Fyllde Globen

1986 åkte hon på sin ”Break Every Rule Tour” – och slog rekord i Rio de Janeiro när hon uppträdde inför 184 000 åskådare.

Tre år senare kom albumet ”Foreign Affair”, med hitlåtar som ”The Best”, ”I don’t wanna loose you”, Steamy Windows” och ”Be tender with me baby”. På den turnén drog hon över fyra miljoner fans till sina 121 framträdanden.

Ett otal gånger besökte hon Sverige – första gången redan 1972, på Scandinavium i Göteborg, tillsammans med Ike.

Sin sista turné gjorde hon 2009, när hon firade 50 år som artist. Då fyllde hon Globen två kvällar i rad.

Senare samma år gjorde hon även sin sista spelning i livet, i Sheffield i Storbritannien.

Övervägde aktiv dödshjälp

De sista tio åren kantades både av sjukdomar och sorg.

2013, tre veckor efter att hon gift sig med tyska Erwin Bach, meddelade Tina Turner att hon drabbats av en stroke.

Hon drabbades av cancer och 2017 fick hon njursvikt, vilket ledde till en njurtransplantation.

helskärm Tina Turner tillsammans med skådespelarna Daniel J. Watts och Adrienne Warren

Innan hon fick en ny njure övervägde hon att använda sig av aktiv dödshjälp i Schweiz, dit hon flyttat då.

Men hon höll i – och höll ut några år till.

Bara för att få uppleva sina båda söners död.

– Det var inte ett bra liv. Det goda balanserade inte ut det dåliga, sa hon själv i dokumentären, 81 år gammal.

Redan 1991 blev hon första gången en stjärna i Rock and Roll Hall of Fame, då tillsammans med Ike. 2021 blev hon stjärna där igen, då som soloartist.

En stjärna som lyste allra starkast ensam.