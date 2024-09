Dubbel svensksuccé på Oscarsgalan

Publicerad 2024-03-11

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

HOLLYWOOD. Det blev svensk storslam i nattens Oscarsgala.

Både Ludwig Göransson, 39, och Hoyte van Hoytema, 52, prisades för sina insatser i vinnarfilmen Oppenheimer.

– Till mina föräldrar, tack för att ni gav mig gitarrer och trummaskiner istället för tv-spel, sa musikkompositören Ludwig Göransson i sitt tacktal.

Oppenheimer dominerade i natt.

Filmen om atombombens skapare kammade hem hela sju priser – inklusive kvällens tyngsta: Bästa film.

Även två svenskar prisades för sina insatser i filmen.

39-årige kompositören Ludwig Göransson, från Linköping rodde hem priset för bästa filmmusik i Oppenheimer.

I sitt tacktal lovordade han filmens regissör Christopher Nolan, för hans idé att förlita sig på fioler i soundtracket, och sin fru, som är violinist, som han samarbetade med för att ta fram soundet.

– Vi brukade spelade in på natten, och skyndade oss för att komma hem och lägga våra barn, Apollo och Romeo, i säng. Men resultatet av det var fantastiskt, och det satte verkligen en väldigt trevlig ton för filmen, sa Göransson i tacktalet.

expand-left helskärm Ludwig Göransson tackar föräldrarna.

Hyllningen till föräldrarna

Sedan tittade han upp på läktaren, till sina föräldrar Tomas och Maria Göransson, som rest hela vägen till Dolby Theatre i Hollywood för att närvara.

– Till mina föräldrar där uppe, tack för att ni gav mig mina gitarrer och trummaskiner, istället för tv-spel.

I ett sms skriver pappa Tomas Göransson, 74, till Aftonbladet:

”Jag blev otroligt glad att han vann!” och ”Man är otroligt stolt som förälder att bli omnämnd i detta sammanhang, man blir glad och varm i hjärtat. Ludwig och jag har alltid haft en speciell relation till musiken sedan jag började spela gitarr med honom när han var liten”.

expand-left helskärm Tomas och Ludwig Göransson på efterfesten i natt.

Ludwig Göransson vann därmed sin andra Oscar. Den första vann han för filmmusiken i Black Panther 2019.

Den andra svensken, som vann sin allra första Oscar, var svensk-nederländske Hoyte van Hoytema, för bästa filmfoto på Oppenheimer.

52-åringen har bott i Sverige i flera år och har jobbat på en rad svenska tv- och filmproduktioner.

Efter sitt tacktal på scenen klev en storleende Hoytema in i pressrummet, med den åtråvärda guldstatyetten i högsta hugg.

På en fråga från Aftonbladet beskrev han de stora svårigheterna med att filma Oppenheimer-eposet på plats i öknen i New Mexico.

– Den största utmaningen för mig var att förvandla en film – som främst består av folk som pratar i ett rum, med många närbilder –till en mer filmisk upplevelse. Något folk vill se på bio, och att de verkligen kan ta klivet in i berättelsen.

Oppenheimer nominerades i totalt 13 kategorier och vann i sju.

Utöver svenskarna prisades Christopher Nolan för bästa regi, Robert Downey Jr för bästa manliga biroll, Jennifer Lame för bästa filmredigering och Cillian Murphy för bästa manliga huvudroll.

Slog Barbie

Oppenheimer bräckte därmed Barbie-filmen i antal Oscars. ”Barbenheimer” har varit den stora snackisen inför galan, ända sedan förra årets två stora biofilmer lanserades samtidigt förra sommaren.

Trots Barbies enorma framgångar bland biopubliken fick filmen endast en enda vinst under Oscars, för Billie Eillish originalsång ”What was I made for? ”.

Många fans har muttrat över att den kvinnliga huvudrollen, Margot Robbie och regissören Greta Gerwig snuvades helt på Oscars-nomineringar.

Barbie var ändå närvarande under filmfesten i Hollywood i natt, bland annat genom Ryan Goslings livliga framträdande av ”I’m just Ken”.

En annan favorittippad film, Martin Scorseses Killer of the Flower Moon, nominerades till 10 priser – men vann inte en enda.

Poor Things, den Frankenstein-liknande berättelsen som utforskar idén om kvinnlighet, sopade däremot hem en rad priser: för kostymdesign, hår och smink samt produktionsdesign.

Priset för bästa kvinnliga skådespelare gick till Emma Stone för hennes insatser i just Poor Things.

– Jag tror att jag fick en blackout, sa hon efteråt till reportrar i pressrummet.

– Jag var väldigt chockad. Jag känner fortfarande att det snurrar lite. Det är en enorm ära, och jag är väldigt överraskad.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Hoyte van Hoytema 1 / 2 Foto: Chris Pizzello / AP