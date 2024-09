Shane MacGowan begravs i gamla hemtrakten

Publicerad 2023-12-04

Ett foto av Shane MacGowan i Dublin.

Shane MacGowan ska begravas på fredag i det irländska grevskapet Tipperary, skriver NME.

Det var där som den brittiskfödde MacGowan tillbringade sin tidiga barndom innan hans familj flyttade tillbaka till England.

Begravningsmässan hålls i samhället Nenagh och kommer att vara öppen för allmänheten. Bland begravningsgästerna väntas Irlands president Michael D Higgins, liksom flera musiker.

Pogues-sångaren avled förra veckan efter en lång tids sjukdom. Enligt hans fru var dödsorsaken en lunginflammation.

Just nu pågår en kampanj för att få upp ”A fairytale of New York”, den kända jullåt som MacGowan sjöng med Kirsty MacColl, till Englandslistans förstaplats.

På juldagen skulle Shane MacGowan ha fyllt 66 år.