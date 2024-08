Per Andersson: Jag ska få hjälp med raggandet av Måns Zelmerlöw

”Tomten och bocken – rider igen” efter kraschen för tre år sedan ● ”Vilken ångest”

Publicerad 2023-11-24

Per Andersson och Måns Zelmerlöw är showaktuella med ”Tomten och bocken – rider igen” och förklarar att det sprakar om dem på scenen.

Men innan duon fann varandra drogs de båda med fördomar.

– Jag trodde Måns skulle vara superstel och tänkte ”tur att den där killen ser bra ut för det är bara tomt”.

Det var mitt under pandemin med alla restriktioner som pendlade mellan 500 personer, 50 och sällskap om fyra på restauranger som Per Andersson och Måns Zelmerlöw satte ihop sin julshow ”Tomten och bocken” på Hamburger Börs i Stockholm. Den spelades sju gånger, sedan fick de stänga ned.

Efter kraschen: ”Vilken ångest!”

Den påhittiga duon bestämde sig för att streama showen digitalt och publiktrycket var stort. För stort.

– Det var hur många som helst som hade köpt biljetter och det var nytt och man kunde välja kameravinklar. Så satt vi där fem minuter innan och insåg att det inte fanns någon feed. Det sket sig, säger Måns Zelmerlöw tre år senare och skakar på huvudet.

Per Andersson:

– Det var en mindre rolig kväll på Hamburger Börs. Folk började höra av sig och undrade. Vilken ångest! Vi rådde ju inte över det själva.

”Vi är en dynamisk duo som sprakar”

Nu ska duon ta revansch, och det rejält. Julshowen ”Tomten och bocken – rider igen” besöker stora arenor över hela Sverige, från Nyköping till Scandinavium i Göteborg och Löfbergs arena i Karlstad.

– Det här ska bli så vansinnigt roligt, vi har längtat efter det här. När vi gjorde ”Tomten & Bocken” förra gången så upptäckte vi att vi har något unikt. Det är något som händer när vi går upp på scen tillsammans.

Man kan lugnt kalla dem för en dynamisk duo eller varför inte en udda duo. En tvålfager Eurovisionvinnare och en fysisk skådespelare som gärna tar ut svängarna under farsartade former.

– Vi är absolut en oväntad kombination, folk säger att vi är en dynamisk duo som sprakar. Vi har så jävla kul med varandra och då är det lätt att förmedla det till publiken, säger Per Andersson och betonar att det inte är en regelrätt julshow med bjällerklang och fusksnö som bjuds.

– Spontant är inte ordet tillrättalagt. Det är lite som ett julbord, man får alla smaker. Ibland så är det bara en humorshow eller andligt och lugnt och fint. Men här får man allt, glädje, humor och musikalitet.

Så uppstod deras ”bromance”

Att Måns Zelmerlöw och Per Andersson är olika och kommer från skilda världar måste understrykas. Den självklara frågan är då hur killarnas så kallade ”bromance” uppstod från första början.

Per Andersson förklarar:

– Den började först i den så kallade svängen när vi sprang på varandra. Sedan var det nog när vi första gången blev hopparade i ”Så ska det låta”. Den inspelningen gick så jävla snabbt. Vi började improvisera nummer och fyllde i varandras meningar, sedan körde vi ”Stad i Ljus” där vi sjöng vartannat ord och den blev oväntat en hit. Där föddes tanken på att göra något ihop.

”Trodde Måns skulle vara superstel”

Innan det klickade mellan dem så förklarar de att de hade fördomar om varandra.

– För mig representerade Per buskis-Sverige och det var en värld som jag inte visste någonting om förutom att jag trodde att det var något jag inte uppskattade alls.

– Jag trodde Måns skulle vara superstel, som den snygga killen i skolan som man drar ett skämt för och så ser man hur det bara swishar förbi rakt över huvudet. Jag tänkte ”tur att den där killen ser bra ut för det är bara tomt”. Men så var det inte, det var raka motsatsen, säger Per Andersson och skrattar.

expand-left helskärm Måns Zelmerlöw och Ciara Zelmerlöw.

”Tvingade” sig in på Zelmerlöws bröllop

Bara något år innan de satte upp pandemiversionen av ”Tomten och bocken” gifte sig Måns Zelmerlöw under romantiska former på ön Vis i Kroatien. Mängder av svenska artister var bjudna som Carola, Sarah Dawn Finer och Oscar Zia. Men inte Per Andersson. Han minns hur det gick till när han helt enkelt tvingade sig in på bröllopet.

– Vi kände varandra ganska bra och så hörde jag att en massa andra människor fick inbjudningar, men inte jag. Jag blev nog lite stött. Sedan var jag ute en kväll med Oscar Zia som berättade att hans pojkvän precis gjort slut och jag blev jätteglad. ”Betyder det att det finns plus en på Måns bröllop?”. Han bara ”ja, eller…”. Då hängde jag med Oscar – och Måns min när han ser mig är något som inte kommer att lämna min näthinna.

Måns Zelmerlöw minns händelsen mycket väl.

– Jag blev lite konfunderad hur det hade gått till, men det blev otroligt bra och jag blev väldigt glad. Det är aldrig dumt att ha Per Andersson på ett bröllop.

Pendlar till England

Då undrar vän av ordning vem som är tomten och vem som är bocken. Killarna visar sig vara vana vid frågan.

– Det är showens cliffhanger, det får man reda på när man är på plats. På något sätt ska vi knyta ihop den säcken i showen.

Måns Zelmerlöw delar sin tillvaro mellan hemmet i England med ständiga avstickare till Sverige. Julen blir då en välkommen paus i pendlandet.

– Julen har alltid betytt mycket för mig, det är då man får komma hem och verkligen slappna av. Men nu vet jag inte om jag kan slappna av. Vi firar en svensk jul på julafton och en brittisk jul på juldagen och det ska lagas så vansinnigt mycket mat och det är jag som gör det. Men det är ändå bra för jag vill verkligen att mina barn ska fira en svensk jul också, men jag hade hellre bara firat en jul.

Per Anderssons singelår: ”Jag ska få hjälp med raggandet av Måns”

Per Andersson skilde sig från sin fru Malin för ganska exakt ett år sedan. Han förklarar hur det här året som singel har varit.

– Jag har jobbat jävligt mycket så det har gått ganska fort. Men vi har ett nummer i showen då jag ska livetindra. Jag ska få hjälp med raggandet av Måns så vi får se vad den här turnén kan ge, säger Per Andersson utan att man vet om han menar allvar eller skojar.

Däremot förklarar Per Andersson att hans exfru Malin hjälper till när han ska ut på julturné.

– I vanliga fall har jag barnen varannan vecka, men under turnén så tar mitt ex ett större ansvar, och ibland är det tvärtom. Men det funkar skitbra. Hon är toppen.

”Tomten och bocken – rider igen” har premiär i Nyköping 25 november och spelas fram till den 16 december med final i Linköping.

Turnéplan: 25/11 Nyköping, 30/11 Halmstad, 1/12 Malmö, 2/12 Växjö, 6/12 Eskilstuna, 7/12 Stockholm, 8/12 Karlstad, 9/12 Helsingborg, 13/12 Örebro, 14/12 Kristianstad, 15/12 Göteborg, 16/12 Linköping.