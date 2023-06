Rosendal Garden Party ställer in första dagen

Efter ännu ett avhopp

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Rosendal Garden Party ställer in samtliga evenemang på torsdag, rapporterar P3.

Beskedet kommer efter att den nigerianske artisten Asake ställer in sitt framträdande.

Sedan tidigare har även två brittiska akter ställt in sina framträdanden under torsdagen, som också är den första konsertdagen på festivalen.

Musikfestivalen Rosendal Garden Party i Stockholm ställer in första konsertdagen, på torsdag, efter ännu ett avhopp, rapporterar P3 i sina sociala medier-kanaler.

Sedan tidigare stod det klart att två brittiska akter, rapstjärnan Stormzy och R&B-artisten Tiana Major9, ställt in sina framträdanden på torsdagen.

Under måndagen kom beskedet att även nigerianske afropopartisten Asake ställer in – och därför ställer festivalen in samtliga evenemang på torsdag. Det inkluderar den planerade klubbkvällen på Banankompaniet.

Alla sålda biljetter till torsdagen återlöses, skriver Rosendal Garden Party på sin hemsida.

Kvarvarande festivaldagar är 9–11 juni.