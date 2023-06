Mejla Jan-Olov Andersson

Annie Lööfs sommarprat kan bli årets känslostorm

Jan-Olov Andersson om ”Sommar i P1” 2023

Förutsägbart, mer än särskilt spännande.

Jag kör repris på hur jag började mitt förhandstyck från 2021. Allt går igen. Fast sedan blir jag ju gärna förstås glatt överraskad. Ska vi i år kanske få det första ”Sommar”-programmet som bara består av tystnad mellan låtarna?

När ”Sommars” programchef Bibi Rödöö varje år presenterar de 58 utvalda, har det varit lätt att tänka som betjänten i den där uttjatade sketchen med grevinnan:

The same procedure as last year.

För förhandskänslorna är ofta de samma:

Många ”Sommar”-pratare man hade förväntat sig. Folk som på något sätt utmärkt sig under det senaste året. Ibland lever de upp till förväntningarna, ibland inte alls. Och ibland blir man glatt överraskad.

helskärm Pär Lernström.

Ett av fjolårets bästa ”Sommar”-program var lite oväntat Pär Lernströms. TV4-profilen som på ett superproffsigt sätt leder program som åtminstone jag försöker undvika; ”Talang”, ”Idol”, ”Kockarnas kamp”.

Med sitt enormt känslosamma ”Sommar”-prat förstod man plötsligt att här har TV4 en begåvning de skulle kunna använda på ett vettigare sätt.

Fast min favorit var Vigdis Hjorts program. Den norska författaren berättade om hur hon hamnade i fängelse efter en fyllekörning. En tragikomisk historia, som gjorde att jag började sluka hennes böcker.

helskärm Annie Lööf.

Här är några tankar om årets ”Sommar”-program:

Annie Lööf (24 juni). Kan bli årets känslostorm. Om dramatiken när hon födde sin dotter alldeles för tidigt och hur hon sedan blev måltavla för ett planerat mord i Almedalen. Då är det nog att hoppas på för mycket om lite skvaller från riksdagen också…

Axel Gordh Humlesjö (26 juni). ”Uppdrag granskning”-reportern valdes sannolikt ut för att tv-programmet i maj skulle ha visat det avslöjande han jobbat med i åratal, kring en känd litteraturprofil. Men dennes advokat skrämde livet ur SVT. Nu lär reportaget aldrig visas. Vad ska han då prata om? Blir kanske det första meditativt helt tysta ”Sommar”-programmet?

Hooja & Mårdis (1 juli). ”Folk ska få lära känna oss bakom maskerna”, lovar artisterna. De ska alltså ”komma ut” med hur de ser ut i – radio!

helskärm Camilla Läckberg.

Camilla Läckberg (2 juli). Ska prata om en livslång kamp mot sin vikthets. Många har åsikter om hennes böcker, inte sällan utan att ha läst dem. Men har aldrig hört någon klaga på hennes utseende.

Ina Lundström (6 juli). Komikern lovar att spela världens tio bästa låtar. Gör mig mörkrädd, hon tillhör ju Kent -generationen.

Sussie Eriksson (8 juli). Lite underskattad artist, som säkert har mycket kul att berätta. Bara hon inte gör det i samma rasande tempo som hon sjöng i musikalen ”Tootsie”.

helskärm Mark Levengood.