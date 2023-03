Kritikstorm mot Gwyneth Paltrow efter hälsoavslöjandet

Stjärnans matvanor kallas ”ätstörda”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Buljong, grönsaker och kaffe ingår i skådespelaren Gwyneth Paltrows matvanor.

Efter ett uttalande om sin hälsorutin kritiseras stjärnan nu hårt.

”Det låter som motsatsen till hälsa,” skriver en användare på Tiktok.

Skådespelaren och entreprenören Gwyneth Paltrow, 50, har hamnat i blåsväder efter att ha delat med sig av sin hälsorutin.

I podcasten ”The art of being well with Dr. Cole” berättar hon om sin diet – något som har fått fansen att rasa, rapporterar Delish.

I avsnittet berättar hon att hon brukar äta en tidig middag bestående av paleokost, för att sedan ha en en periodisk fasta fram till morgonen när hon dricker en kopp kaffe.

Till middagen säger stjärnan att hon gärna äter mycket grönsaker.

– Det är väldigt viktigt för min detox, säger hon i avsnittet.

helskärm Gwyneth Paltrow menar att dieten är viktig för hennes ”detox”.

Äter buljong till lunch

Men det är framför allt avslöjandet om Gwyneth Paltrows lunchvanor som har fått följare att reagera. Hon berättar nämligen att det hon vanligtvis äter till lunch är en slags buljong.

”Bone broth”, som det också kallas, är en buljong gjord på bland annat kött och djurben, och blev trendigt i USA för några år sedan. Buljongen ska vara väldigt näringsrik.

– Jag tycker om att äta soppa till lunch, säger Gwyneth Paltrow i podden.

Efter lunchen försöker hon få in en timmes träning, torrborstning och 30 minuter i infraröd bastu.

Kritiken från följarna

I sociala medier har Gwyneth Paltrows hälsorutin kritiserats hårt av följarna. I en video på Tiktok där delar av poddavsnittet klippts ut har kommentarsfältet fyllts av reaktioner.

”Buljong är inte soppa”, skriver en användare.

”Vad detoxar hon från om hon inte äter?” skriver en annan.

”Det här låter som motsatsen till hälsa”, skriver en tredje.

Flera användare har även delat videon och filmat sina egna reaktioner på uttalandet, skriver Delish.

En användare säger i sin reaktionsvideo att hon är dietist, och kallar skådespelarens matvanor för ”ätstörda”.

Gwyneth Paltrow har inte kommenterat kritiken efter uttalandena i podcastavsnittet.