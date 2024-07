The Shangri-Las-sångerska död

Blev 75 år gammal

Publicerad 2024-01-20

Sångerskan Mary Weiss, känd från The Shangri-Las, är död.

”The Shangri-Las”-sångaren Mary Weiss har dött, skriver Deadline.

Mary Weiss, tidigare sångerska i bandet The Shangri-Las, har dött, 75 år gammal, uppger hennes man för Deadline.

The Shangri-Las var stora på 60-talet och hade flera hits, bland annat med “Leader of the pack.” Bandet bestod av två två syskonpar, Mary och Betty Weiss samt tvillingarna Marge och Mary Ann Ganser.

Mary Weiss gav också ut ett soloalbum, ”Dangerous game”, 2007.