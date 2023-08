”Ahsoka” – allt du behöver veta om den nya Star wars-serien

Anakin Skywalkers lärling får egen serie

Publicerad 15:56

Dela artikeln

Ahsoka Tano, som tidigare mest florerat i bakgrunden, får nu en egen serie.

Här är allt du behöver veta om Star wars nya spin-off ”Ahsoka”.

Vad handlar serien om?

Den nya serien ”Ahsoka” kommer bygga på hennes bakgrund som etablerades 2008 i den animerade serien ”Rebels” och Star wars-filmen ”The clone wars” samt den efterföljande tv-serien med samma namn.

Serien är skriven och medregisserad av Star wars-veteranen Dave Filoni som säger att ”Ahsoka” kommer att ta vid där ”Rebels” avslutade, när Ahsoka Tano inte längre betraktar sig själv som en Jedi, enligt Time.

helskärm Ahsoka Tano (Rosario Dawson)

"Hon går en väg som i princip dog ut för länge sedan. Och det finns inte många som henne kvar, om några. Så det är en ensam sak. Hur är det livet? Om du är en ensamvarg har du en väldigt liten vänkretsen. Hur är det då när du försöker öppna upp igen?", säger Filoni till Empire.

Den första säsongen kommer att följa Ahsoka när hon undersöker rykten om att Grand Admiral Thrawn (Lars Mikkelsen) har återvänt som arvinge till imperiet.

föregående

helskärm nästa Shin Hati (Ivanna Sakhno) 1 / 2 Foto: Lucasfilm Ltd. / Lucasfilm Ltd.

Vilka är med?

Ahsoka Tano spelas av Rosario Dawson, som syntes för första gången i andra säsongen av ”The Mandalorian”.

I serien kommer hon även att återförenas med favoriter från ”Clone wars” och ”Rebels”, som Mandalorian-krigaren Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) och generalen Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).

Hayden Christensen återvänder även i rollen som Anakin Skywalker, som senare blir Darth Vader.

föregående

helskärm nästa Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo). 1 / 2 Foto: Lucasfilm Ltd. / Lucasfilm Ltd.

Vem är Ahsoka Tano?

Hon introducerades för första gången i filmen ”The clone wars” som Anakin Skywalkers lärling.

Ahsoka Tano upptäcktes i sin hemvärld Shili av Jedi-mästaren Plo Koon, som förde henne till Jedi-templet på Coruscant för att få Jedi-träning.

Med tiden växte hon från en självsäker student till en mogen ledare och respekterad krigare.

föregående

helskärm nästa En Loth-katt. 1 / 2 Foto: Lucasfilm Ltd. / Lucasfilm Ltd.

Hur Ahsoka passar in i Star wars tidslinje

Serien utspelar sig inom samma tidsram som ”The Mandalorian” och äger rum efter det galaktiska imperiets fall i ”Star wars: The return of the jedi”, den sista filmen i originaltrilogin.

När det kommer till Star wars-år så utspelar sig den sista filmen i originaltrilogin i 4 ABY och ”The Mandalorian” börjar runt 9 ABY, så ”Ahsoka” utspelar sig kring samma tid.

helskärm Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo)

Blandade recensioner

Det verkar råda delade meningar om hur bra serien är. Jack Seale ger serien två av fem stjärnor i The Guardian och menar att serien tar Star wars-varumärket för givet.

Samtidigt skriver Andreas Ziegler att ”Ahsoka” är den bästa Star wars-serien någonsin, i sin recension på Filmtopp.se.

helskärm Grand Admiral Thrawn (Lars Mikkelsen)

Hur uttalar man Ahsoka?

För insatta fans är det kanske en självklarhet, men det finns lite frågetecken kring hur seriens namn och huvudkaraktär uttalas.

Det är alltså inte Ash-oka eller A-so-ka utan A-soka enligt den fonetiska skriften: aa·sow·kuh.

helskärm En Loth-katt.

När släpps avsnitten?

”Ahsoka” har premiär den 23 augusti på Disney+. Då släpps två avsnitt och därefter släpps ett avsnitt varje tisdag fram till den 3 oktober.