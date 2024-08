Marcus och Martinus tvingades avbryta spelning

Ungdomar i publiken svimmade

Publicerad 2024-05-30

Två ungdomar svimmade och tio fick lyftas bort under Marcus och Martinus spelning på Liseberg under torsdagen.

Konserten tvingades avbrytas en kort stund.

Det rapporterar Göteborgs-Posten.

Detta eftersom flera i publiken svimmade eller behövde lyftas bort, rapporterar Göteborgs-Posten.

Det var högt tryck på konserten och fans köade redan flera timmar innan konserten började. När den väl drog igång ”blev det snabbt för mycket för vissa”, uppger Liseberg.

– Vi har två avsvimningar och tio överlyft, vilket innebär att man fått lyfta konsertbesökare över kravallstaketet för att de behövt luft eller vatten, säger Nico Schaaft, verksamhetschef för restaurangen och tjänstgörande parkchef på Liseberg till tidningen.

”Superproffsigt agerat”

Det var i samband med att en person svimmade som fick konserten fick avbrytas en kort stund.

– Konsertbesökare pekade ut personen och sedan såg Marcus och Martinus detta. Deras crew uppmärksammade säkerhetspersonalen som lyfte ut personen i fråga. Det var superproffsigt agerat, säger Nico Schaaft till GP.

Ingen har behövt uppsöka vård efter händelsen.

Konserten på Liseberg i Göteborg var en del av tvillingduons turné ”We are not the same tour pt.1”.