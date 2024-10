Lisa Marie Presleys avslöjar: Hade sin döda sons kropp i hemmet

Publicerad 22.38

Efter sin död fortsätter Lisa Marie Presley att avslöja detaljer om sitt liv.

I sina nya memoarer berättar sångerskan hur hon förvarade sin sons kropp i sitt hem efter hans plötsliga död.

Efter sin död fortsätter Lisa Marie Presley att avslöja hemligheter. TMZ skriver om hennes nysläppta memoar ”From here to the great unknown: A memoir”, där Presley berättar att hon förvarade sin döda sons kropp i sitt hem.

Efter att sonen Benjamin Keough hittades död i sitt hem 2020, 27 år gammal krossades Lisa Marie Presleys hjärta. Enligt henne själv kunde inte hitta styrkan till att säga farväl till hans kropp, så hon valde att ha den hos sig.

Förvarade kroppen i två månader

Under tiden som hon dividerade mellan att begrava Benjamin på Hawaii eller på Graceland, vid sidan hans morfar Elvis Presley, förvarade hon kroppen i sitt hem. Något som är möjligt då den amerikanska delstaten inte har några lagar om omedelbar gravsättning.

I två månader behöll hon Benjamin Keoughs lik. Kroppen var ständigt nerkyld för att förvara den på så lämpligt sätt som möjligt, men hon erkänner att hennes agerande kunde uppfattas som konstigt för andra.

"Jag tror det skulle skrämma livet ur de flesta att ha sin son där på det sättet. Men inte mig", skriver hon i boken.

Begravda sida vid sida

Till sist flyttades Benjamin Keoughs kropp från mammans hem i Kalifornien till Graceland i delstaten Tennessee. På den plats där även Lisa Marie Presley kom till att begravas några år senare.

Lisa Marie Presley dog förra året efter en hjärtinfarkt, 54 år gammal. Men hennes dotter, skådespelaren Riley Keough, 35, avslutade det hennes mamma påbörjat och skrev klart hennes memoarer.

Arvstvisten om turistattraktionen

Sedan hennes död har en arvstvist pågått om Graceland. Ett investmentföretaget påstår att Lisa Marie Presley pantsatte Graceland och var skyldig dem 3,8 miljoner dollar, något familjen nekar och säger att det är ett bedrägeriförsök.

Företaget vill sälja den populära turistattraktionen för att betala tillbaka den påstådda skulden, något som Riley Keough försöker att förhindra. Tidigare i år lämnade hon in en stämningsansökan för att stoppa försäljningen av platsen där hennes familjemedlemmar är begravda.