Rättegången mot R Kelly: Gav 17-åring herpes ”medvetet”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm R Kelly.

Artisten ska ha filmat sexmötena med den minderåriga flickan.

Nu säger hon att R Kelly även smittade henne med herpes – medvetet.

– Han visste att han hade det, säger hon i förhör.

R Kelly, 54, står åtalad för nio punkter inklusive sexuella övergrepp, utpressning och mutning.

Under rättegångens fjärde dag vittnade en kvinna, som är 23 år i dag, att hon utnyttjades av honom som 17-åring, skriver Sky News.

De ska ha mötts på hans hotell vid en av hans konserter i Orlando där artisten, då 48 år gammal, ska ha ”uppmärksammat henne intensivt”.

”Han visste att han hade det”

Hon gick till hans hotellrum för en “audition” 2015, och menar att R Kelly sagt att han ”behövde bli tillfredsställd” först.

– Jag sa till honom att jag inte kom för att tillfredsställa honom utan för en audition. Jag ville bara sjunga, och ville genuint ha hans omdöme, säger kvinnan i förhör.

Efteråt var hon smittad av herpes, något hon menar att R Kelly gav henne medvetet.

– Den här mannen gav mig avsiktligen något han visste att han hade, säger hon.

”Filmade mötena”

Hon säger att hon ljög att hon var 18, den lagliga åldersgränsen för sexuellt umgänge i Florida och att hon hoppades få en skjuts i sin karriär av honom. När han sedan fick veta hennes egentliga ålder örfilade han henne, men ska ha fortsatt att träffas.

Tillfällena ska ha filmats och ha styrts av regler där kvinnan förband sig att ”berätta allt för Pappa”. Hon säger att hon vid ett tillfälle ska ha fått ont under sex och sedan ”eskalerat till ett läge där hon inte kunde gå”.

R Kelly är känd för låtar som ”I believe I can fly”, ”If I could turn back the hands of time” och ”The world’s greatest” förnekar brott.

